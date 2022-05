DGAP-News: EPTI AB / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahme

EPTI AB: EPTI nimmt Verrechnungsemission zum Erwerb von Adhype vor



18.05.2022 / 13:02

Die Geschäftsleitung der EPTI AB (publ) ("EPTI" oder "das Unternehmen") fasste heute den Beschluss zur Durchführung einer Verrechnungsemission von insgesamt 1 204 055 Aktien an die Verkäufer der Adhype AB ("Adhype"), wie in der Pressemitteilung vom 19. April 2022 veröffentlicht wurde. Die Emission bezieht sich auf den aktienbasierten Anteil des Kaufpreises für den Erwerb.



Der Ausgabepreis je Aktie beträgt 7,89 SEK und wurde vertraglich mit den Verkäufern der Adhype AB vereinbart. Der Emissionserlös beträgt etwa 9,5 MSEK und wird durch Verrechnung gezahlt. Durch die Emission steigt die Anzahl der Aktien und Stimmen bei EPTI von 104 014 889 um 1 204 055 auf 105 218 944. Das Aktienkapital steigt von 26 003 722,25 SEK um 301 013,75 SEK auf 26 304 736,00 SEK. Der Verwässerungseffekt für vorhandene Aktionäre beträgt ca. 1,14 Prozent.



Für weitere Informationen wenden Sie sich gern an:

Arli Mujkic, CEO, EPTI AB

E-mail: arli@epti.com

Telefon: +49 176 626 999 64



Adam Bäckström, CFO, EPTI AB

E-mail: adam@epti.com

Telefon: +46 73 026 68 26



Über EPTI AB, Stockholm

EPTI AB, gegründet 2017 in Stockholm ist eine Beteiligungs- und Servicegesellschaft in den stark wachsenden Bereichen Gaming, Fintech, Marketplaces, SaaS sowie Digitalisierung/IT Services. Gemäß dem Leitsatz "We empower innovation - A company builder for founders, by founders" investiert EPTI schwerpunktmäßig in Mehrheitsbeteiligungen mit einem aktiven "hands-on Ansatz bzw. gründet und finanziert zusammen mit erfolgreichen Entrepreneuren joint ventures in den stark wachsenden Bereichen der Digitalisierung von Unternehmensprozessen und Endverbraucheranwendungen. Die besondere Stärke der EPTI Gruppe besteht darin, Wachstumsunternehmen state-of-the-art Technologien, IT/SW-Personalressourcen sowie Managementexecution und Marketingservices zur Seite zu stellen um innovative Unternehmen und zukünftige Gamechanger / Marktführer zu entwickeln. Derzeit umfasst das Beteiligungsportfolio mehr als 25 Gesellschaften in sieben europäischen Ländern, von denen die rd. 200 Mitarbeiter und IT-Spezialisten in Mehrheitsbeteiligungen organisiert sind



Certified Adviser der Gesellschaft ist Eminova Fondkommission AB | 08-684 211 00 | info@eminova.se

