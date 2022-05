Weitere Videos findet Ihr unter: https://www.deraktionaer.tv An den Märkten herrscht seit Wochen ein reges Auf und Ab. In den vergangenen Tagen erlebten die Aktienmärkte eine positive Phase. Carsten Klude, Chefvolkswirt von M.M Warburg, sieht sein Kursziel fast erreicht. Allerdings befürchtet der Marktexperte in den kommenden Monaten noch einmal einen deutlichen Kursrutsch. Klude verweist auf zahlreiche Belastungsfaktoren. Gerade die Notenbanken stünden vor der schwierigen Aufgabe, die Inflation durch Zinsanhebungen zu bekämpfen und gleichzeitig die Wirtschaft nicht abzuwürgen. In den USA dürfte es zu größeren Zinsschritten kommen. Wie der Chefvolkswirt die Lage in Europa und China beurteilt, wie der Euro sich entwickelt und auf welche Unternehmen Anleger setzen können, erfahren Sie im folgenden Interview. ??Machen Sie mehr aus Ihrem Geld und werden Sie jetzt AKTIONÄR. Mit dem Willkommenspaket 12 Ausgaben PLUS Prämie zum Vorteilspreis sichern. Worauf warten Sie? https://tiny.li/pJHf