Vancouver (British Columbia), 18. Mai 2022. Prospector Metals Corp. ("Prospector" oder das "Unternehmen") (TSX-V: PPP, OTCQB: ETHOD, Frankfurt: 1ET) freut sich bekannt zu geben, dass die Diamantbohrungen bei den Vorkommen Quinlan und Titan im unternehmenseigenen Konzessionsgebiet Toogood, das 118 km² an Mineralschürfrechten auf New World Island in Neufundland umfasst, begonnen haben. Das erste Bohrprogramm 2022 hat begonnen und wird bis zu 2.600 m an Diamantbohrungen umfassen, wovon etwa 1.200 m für die Entdeckung Quinlan, 1.000 m für die Entdeckung Titan und bis zu 400 m für Explorationsziele in unmittelbarer Nähe vorgesehen sind.

Höhepunkte

- Hochauflösende IP-Untersuchungen bei den Vorkommen Titan und Quinlan sind im Gange und werden optimale Positionierung von Bohrungen bestimmen.

- Vorbehaltlich weiterer IP-Ergebnisse soll aktuelles erstes Bohrprogramm bei Titan und Quinlan Tiefe und Streichenlänge von bekannter Mineralisierung und mineralisierten Strukturen an Oberfläche erproben.

- Bei Titan werden 6 Bohrlöcher mit hoher Priorität senkrecht zu vorherrschenden, in Richtung Südwesten verlaufenden mineralisierten Strukturen bis in eine Tiefe von bis zu 150 m gebohrt (Abb. 1).

- Bei Quinlan werden 6 Bohrlöcher mit hoher Priorität senkrecht zu vorherrschenden, in Richtung Westnordwesten verlaufenden mineralisierten Strukturen bis in eine Tiefe von bis zu 100 m gebohrt (Abb. 2).

- Weitere 4 Bohrlöcher sind geplant, um regionale Gold-in-Boden-Ziele 70 m südöstlich und 230 m südwestlich von Vorkommen Titan zu erproben.

- Alle Proben werden in Labors von Eastern Analytical in Springdale in Neufundland analysiert werden. Analyseergebnisse werden für Sommer 2022 erwartet.

Alex Heath, CEO von Prospector, sagte: "Wir freuen uns, mit dem ersten Bohrprogramm bei unserem vollständig genehmigten Goldprojekt Toogood in Neufundland zu beginnen. Darüber hinaus haben wir damit begonnen, Pläne umzusetzen, um die Explorationsaktivitäten für unser Projektportfolio in Quebec und Ontario voranzutreiben. Angesichts eines starken technischen Teams und einer beträchtlichen Erfolgsbilanz befindet sich Prospector in einer günstigen Position, um im Jahr 2022 eine Entdeckung zu machen."

Abb. 1: Geologie und Gesteinsschürfproben beim Vorkommen Titan

Abb. 2: Geologie und Gesteinsschürfproben beim Vorkommen Quinlan

Übersicht über die Geologie des Gold-Konzessionsgebiets Toogood

Das Projekt Toogood befindet sich im Bereich der nordöstlichen Ausdehnung der Exploits Subzone (Dunnage Zone) im Zentrum von Neufundland und ist hauptsächlich von der ordovizischen Dunnage Melange und dem Badger Belt unterlagert. Die Exploits Subzone erstreckt sich über 200 km in Nordost-Südwest-Richtung über die Insel Neufundland und beherbergt die meisten der bedeutenden Goldlagerstätten in der Provinz, einschließlich des Projekts Valentine von Marathon Gold, das bei einem Gehalt von 1,75 g/t über 3,09 Millionen Unzen Gold in der nachgewiesenen und angedeuteten Ressourcenkategorie verfügt. Die Goldmineralisierung im Projekt Toogood lagert in einer Reihe von felsischen Gesteinsgängen aus dem Devon, die das Konzessionsgebiet durchkreuzen und während der letzten Phasen einer mehrphasigen tektonischen Geschichte abgelagert wurden. Die Goldmineralisierung steht im Zusammenhang mit Arsenopyrit, Pyrit, Spuren von Chalkopyrit und feinkörnigem gediegenem Gold innerhalb pervasiver Gesteine mit Serizitalteration und ist entlang von Kreuzungen mit konjugierten spröden Verwerfungen der Spätphase konzentriert.

Im Rahmen von Abtragungen sowie detaillierter Kartierungen und anschließender Schlitzprobennahmen bei Titan und Quinlan wurden verborgene mineralisierte Strukturkorridore identifiziert, die von einer hohen Quarzerzgang- und Bruchdichte sowie breiten Alterationshöfen geprägt sind, die wichtige Kanäle für die Goldmineralisierung im Konzessionsgebiet darstellen und für eine optimale Bohrzielermittlung von grundlegender Bedeutung sind.

- Beim Vorkommen Titan ergaben zusätzliche Schürfproben Gehalte von 291,47, 168,46, 181,97, 30,75, 29,85 und 11,11 g/t Gold (Abb. 1 und 2). Das Gold befindet sich in Quarz-Braunspat-Erzgängen innerhalb von alteriertem Schiefer und Grauwacke, die sich wahrscheinlich entlang in Richtung Westnordwesten verlaufender Strukturen eingelagert haben. Im Rahmen von Abtragungen sowie detaillierter geologischer Kartierungen und Probenahmen wurde bei Titan eine 40 mal 10 m mächtige mineralisierte Zone identifiziert, die entlang des Streichens und in der Tiefe offen ist. Insgesamt wurden 50 Schlitzproben von fünf separaten Schlitzen (insgesamt 27,94 m) entnommen, um die Beständigkeit der Mineralisierung innerhalb der Quarz-Braunspat-Erzgänge zu erproben, die in alteriertem Schiefer und Grauwacke enthalten sind. Die Schlitzproben ergaben Werte von 37,14 g/t Gold auf 0,8 m, 7,0 g/t Gold auf 0,6 m, 5,89 g/t Gold auf 3,2 m, 4,33 g/t Gold auf 0,5 m, 5,03 g/t Gold auf 0,5 m und 7,25 g/t Gold auf 0,5 m (Abb. 1).

- Bei Quinlan wurden zusätzliche Analyseergebnisse von 229,88, 43,07, 19,09, 13,1, 10,79, 5,60 und 4,12 g/t Gold von Schürfproben von Quarzerzgangmaterial bekannt gegeben, das in einem alterierten felsischen Erdwall enthalten ist (Abb. 2). Aufgrund der grobkörnigen und unregelmäßigen Beschaffenheit der bis dato bekannten Goldmineralisierung an der Oberfläche sind die ausgewählten Schürfproben an der Oberfläche nicht zwangsläufig repräsentativ für die Mineralisierung im Konzessionsgebiet. Beim Vorkommen Quinlan wurde durch Abtragung des Ausbisses sowie durch anschließende geologische Kartierungen und Probennahmen eine 200 mal 15 m mächtige mineralisierte Zone identifiziert, die in der Tiefe offen ist und sich entlang einer in Richtung Nordnordosten verlaufenden Struktur konzentriert. Es wurden insgesamt 59 Schlitzproben in sieben separaten Schlitzen (insgesamt 30,08 m) entnommen, um die Beständigkeit der Mineralisierung zu erproben. Die Schlitzproben ergaben Werte von 10,98 g/t Gold auf 3,45 m, 7,64 g/t Gold auf 4,05 m, 6,83 g/t Gold auf 1,79 m, 1,84 g/t Gold auf 3,36 m, 1,86 g/t Gold auf 1,5 m, 0,76 g/t Gold auf 1,62 m und 1,58 g/t Gold auf 1,6 m (Abb. 2).

Prospector weiß die finanzielle Unterstützung durch das JEA Program des Rohstoffministeriums von Neufundland und Labrador sehr zu schätzen.

Qualifizierter Sachverständiger

Der technische Inhalt dieser Pressemeldung wurde von Jo Price, P.Geo., M.Sc., VP Exploration von Prospector, in seiner Eigenschaft als ein qualifizierter Sachverständiger (Qualified Person) im Sinne von National Instrument 43-101 ("NI 43-101") geprüft und genehmigt.

Über Prospector Metals Corp.

Prospector Metals Corp. ist ein Unternehmen von Discovery Group Company mit einem Geschäftsmodell, dessen Schwerpunkt auf der Exploration von regionalen Gold- und Basismetall-Erkundungsgebieten in frühem Stadium liegt und das durch neue Entdeckungen einen Mehrwert für die Aktionäre schafft. Das Hauptaugenmerk des Unternehmens ist auf die Identifizierung von unzureichend erkundeten oder übersehenen Mineralgebieten gerichtet, die bedeutsame strukturelle und mineralogische Ähnlichkeiten mit reichhaltigen Abbaugebieten aufweisen. Der Großteil der von Prospector erworbenen Projekte befindet sich in der kanadischen Provinz Ontario, einer erstklassigen Bergbaurechtsprechung mit zahlreichen übersehenen geologischen Regionen mit hohem Mineralpotenzial. Prospector arbeitet proaktiv mit lokalen und indigenen Rechteinhabern zusammen und ist bestrebt, Beziehungen und Abkommen zu entwickeln, die für alle Interessensvertreter von Vorteil sind.

Im Namen des Board of Directors,

Prospector Metals Corp.

Alex Heath, CFA

President & CEO

Zusätzliche Informationen über Prospector Metals Corp. oder diese Pressemeldung erhalten Sie auf unserer Website unter prospectormetalscorp.com oder über Dustin Zinger unter der Rufnummer 604-653-9464 oder per E-Mail an dustinz@prospectormetalscorp.com.

Prospector Metals Corp. ist ein stolzes Mitglied der Discovery Group. Nähere Informationen erhalten Sie unter www.discoverygroup.ca.

Vorsorgliche Hinweise bezüglich zukunftsgerichteter Aussagen:

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der kanadischen Wertpapiergesetze, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf Aussagen bezüglich der Pläne des Unternehmens in Bezug auf die Projekte des Unternehmens und deren Zeitpläne, der Vorzüge der Projekte des Unternehmens, der Ziele, Pläne und Strategien des Unternehmens, sowie andere Projektmöglichkeiten. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass solche Aussagen vernünftig sind, kann es keine Gewähr dafür geben, dass sich diese Erwartungen als richtig erweisen werden. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen; sie sind im Allgemeinen, aber nicht immer, durch die Wörter "erwartet", "plant", "antizipiert", "glaubt", "beabsichtigt", "schätzt", "prognostiziert", "zielt ab", "potenziell", "Ziel", "Zielsetzung", "Strategie", "aussichtsreich" und ähnliche Ausdrücke oder durch Aussagen gekennzeichnet, wonach Ereignisse oder Bedingungen eintreten "werden", "würden", "könnten", "können", "dürften" oder "sollten", bzw. sind solche Aussagen, die sich naturgemäß auf zukünftige Ereignisse beziehen. Das Unternehmen weist darauf hin, dass zukunftsgerichtete Aussagen auf den Überzeugungen, Schätzungen und Meinungen der Unternehmensleitung zum Zeitpunkt der Abgabe der Aussagen basieren und eine Reihe von Risiken und Ungewissheiten in sich bergen. Folglich kann nicht zugesichert werden, dass sich solche Aussagen als richtig erweisen werden, und die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse können wesentlich von den in solchen Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen abweichen. Mit Ausnahme des durch die geltenden Wertpapiergesetze und die Richtlinien der TSX Venture Exchange vorgeschriebenen Umfangs übernimmt das Unternehmen keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, falls sich die Überzeugungen, Schätzungen oder Meinungen der Unternehmensleitung oder andere Faktoren ändern sollten. Zu den Faktoren, die dazu führen können, dass die zukünftigen Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen vorausgesagt wurden, gehören das Unfallrisiko und andere Risiken im Zusammenhang mit Mineralexplorationstätigkeiten; das Risiko, dass das Unternehmen auf unvorhergesehene geologische Faktoren trifft; oder die Möglichkeit, dass das Unternehmen nicht in der Lage ist, Genehmigungen und andere behördliche oder staatliche Freigaben zu erhalten, die zur Durchführung der Explorationspläne des Unternehmens erforderlich sind; Risiken und Ungewissheiten im Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie sowie das Risiko politischer Ungewissheiten und regulatorischer oder rechtlicher Änderungen in den Rechtsgebieten, in denen das Unternehmen tätig ist, die die Geschäfte und Aussichten des Unternehmens beeinträchtigen können. Der Leser wird dringend gebeten, die Berichte des Unternehmens zu lesen, die über das System for Electronic Document Analysis and Retrieval (SEDAR) der Canadian Securities Administrators unter www.sedar.com öffentlich zugänglich sind. Sie enthalten eine vollständigere Beschreibung solcher Risikofaktoren und ihrer potenziellen Auswirkungen.

Die TSX Venture Exchange und ihre Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als "Regulation Services Provider" bezeichnet) übernehmen Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=65859Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=65859&tr=1



