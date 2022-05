Hamburg (ots) -



Der Entertainer Bruce Darnell, 64, erzählt im ZEITmagazin, dass er seinen leiblichen Vater nicht kenne: "Als mein Vater starb, klärte meine Mutter mich auf: Ich war ein uneheliches Kind." Seine Mutter habe ihn immer wenig beachtet, "sie bezeichnete mich als hässliches Kind, weil ich dunkelhäutiger als meine anderen Geschwister war. Sie hatte mich geschlagen, als ich jünger war. Meine dunklere Haut wurde damals oft kommentiert, im Bekanntenkreis, in der Schule. Damals gab es wenig Bewusstsein dafür, wie verletzend solche Bemerkungen sein können." Heute glaubt er, dass seine Mutter ihn schlechter behandelte als seine neun Geschwister, "weil ich sie immer an diese Affäre erinnerte. Und mein Vater ignorierte mich wohl weitgehend, weil er wusste, dass ich nicht von ihm war", so Darnell.



"Bis heute kenne ich den Namen meines leiblichen Vaters nicht. Ich habe auch keinen Kontakt mehr zu meiner Familie, abgesehen von sporadischen Telefonaten mit einer Schwester, die heute in Texas lebt." Auf die Frage, ob ihn das heute traurig mache, sagt er: "Ich weiß es nicht. Ich sehe das Leben als vorbestimmt an und versuche, mich nicht auf die negativen Aspekte in meiner Vergangenheit zu konzentrieren, sondern einen positiven Weg zu gehen."



