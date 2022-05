Nach dem zuletzt doch recht kräftigen Rücksetzer hat unser Dachwikifolio diesmal wieder etwas deutlicher zulegen können.Konkret ging es mit dem Kurs im Vergleich zur vergangenen Woche um 2,8% nach oben. Bei einem DAX-Plus von 2,4% ist die Outperformance unserer Trader seit dem Start Ende 2015 damit leicht auf 9,4 Prozentpunkte gestiegen. Im bisherigen Jahresverlauf steht einem DAX-Rückgang von 10,9% ein Minus von 9,7% beim Dachwikifolio gegenüber. Es bewegt sich also alles weiterhin im Rahmen. Der maximale Verlust von 24,4% war bislang auch noch nicht in Gefahr. Im Tief betrug der Kursrückgang seit dem im September markierten Allzeithoch nur gut 16%. Von den insgesamt 25 Depotwerten in unserem Dachwikifolio PLATOW ...

