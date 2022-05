DJ MÄRKTE USA/Ernüchterung nach zweitem Blick auf Powell-Aussagen

NEW YORK (Dow Jones)--Kleinere Gewinnmitnahmen dürften am Mittwoch das Bild an der Wall Street prägen, nachdem die Kurse am Dienstag kräftig zugelegt hatten. Die Futures auf die großen Aktienindizes tendieren vorbörslich leichter bis schwächer. Nach einem neuerlichen Blick auf die falkenhaften Äußerungen des US-Notenbankchefs Jerome Powell vom Dienstag sei bei den Anlegern eine gewisse Ernüchterung eingekehrt, berichten Marktteilnehmer.

Powell hatte gesagt, dass die entschlossene Bekämpfung der Inflation durch die Fed für die Amerikaner schmerzhaft sein könne. Er signalisierte, dass die Fed auch eine höhere Arbeitslosigkeit in Kauf nehmen würde. Ermutigende Konjunkturdaten und die Aussicht auf ein baldiges Ende der Lockdowns in China hatten die Worte des Fed-Chefs jedoch zunächst in den Hintergrund gedrängt, wie es heißt.

Am Mittwoch gibt es allerdings nicht mehr viele Ereignisse, die von der Fed-Politik und ihren zu erwartenden Folgen ablenken könnten. Konjunkturdaten kamen nur aus der Bauwirtschaft: Die Zahl der Baubeginne in den USA ging im April zum Vormonat nur um 0,2 Prozent zurück, während Volkswirte eine Abnahme um 2,4 Prozent erwartet hatten. Allerdings wurden weniger Baugenehmigungen erteilt als erwartet, was auf eine bald nachlassende Bautätigkeit schließen lässt. Die Bilanzsaison der US-Unternehmen hat derweil ihren Höhepunkt überschritten.

Target spürt Kostendruck - Aktie stürzt ab

Durchwachsene Geschäftszahlen hat die Baumarktkette Lowe's vorgelegt. Anders als der Wettbewerber Home Depot am Dienstag hat Lowe's die Jahresziele allerdings nicht angehoben, sondern nur bestätigt. Die Aktie zeigt sich vorbörslich 3,8 Prozent im Minus.

Enttäuschende Erstquartalszahlen lassen Target um 24 Prozent abstürzen. Gestiegene Kosten haben die Marge der Discount-Supermarktkette im Auftaktquartal gedrückt und werden nach Aussage des Unternehmens voraussichtlich auch den Rest des Geschäftsjahrs hindurch belasten.

Container Store legen um gut 10 Prozent zu. Der Einzelhändler hat überraschend starke Quartalszahlen präsentiert und einen optimistischen Ausblick gegeben.

Mit Zahlen und Ausblick überzeugt hat auch Analog Devices (+1,9%).

Der Dollar macht einen Teil seiner jüngsten Abgaben nach den Powell-Aussagen vom Vortag wett; der Dollar-Index steigt um 0,3 Prozent.

Anleihen werden erneut gemieden, wenn auch nicht mehr so stark abverkauft wie am Dienstag.

Am Ölmarkt setzen die Akteure derweil auf eine bald wieder steigende chinesische Nachfrage, wenn dort demnächst die pandemiebedingten Kontakt- und Bewegungsbeschränkungen gelockert werden. Das schlägt sich in festeren Preisen nieder.

=== US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 2,71 +2,5 2,69 198,1 5 Jahre 2,98 +1,9 2,96 171,6 7 Jahre 3,03 +1,0 3,02 158,6 10 Jahre 3,00 +1,4 2,99 149,2 30 Jahre 3,19 +1,4 3,18 129,4 DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:24 Uhr Di, 17:15 Uhr % YTD EUR/USD 1,0519 -0,3% 1,0530 1,0534 -7,5% EUR/JPY 135,80 -0,5% 135,96 136,17 +3,8% EUR/CHF 1,0492 +0,1% 1,0472 1,0455 +1,1% EUR/GBP 0,8471 +0,3% 0,8448 0,8440 +0,8% USD/JPY 129,09 -0,2% 129,11 129,27 +12,1% GBP/USD 1,2417 -0,6% 1,2466 1,2477 -8,2% USD/CNH (Offshore) 6,7563 +0,2% 6,7551 6,7452 +6,3% Bitcoin BTC/USD 29.764,98 -2,5% 29.887,79 30.062,05 -35,6% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 114,61 112,40 +2,0% 2,21 +56,2% Brent/ICE 113,77 111,93 +1,6% 1,84 +49,7% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.813,44 1.815,19 -0,1% -1,75 -0,9% Silber (Spot) 21,63 21,63 -0,0% -0,01 -7,2% Platin (Spot) 953,25 955,45 -0,2% -2,20 -1,8% Kupfer-Future 4,21 4,24 -0,7% -0,03 -5,5% ===

