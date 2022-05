Mainz (ots) -Über die derzeitige entspannte Corona-Lage und weitere mögliche Lockerungen in Rheinland-Pfalz berichtet das Politikmagazin "Zur Sache Rheinland-Pfalz!" am Do., 19. Mai 2022, ab 20:15 Uhr im SWR Fernsehen.Nach über zwei Jahren Pandemie sehnen sich viele Bürgerinnen und Bürger nach Geselligkeit und Nähe. Da kommen das schöne Wetter und so manches Weinfest gerade richtig. Abstand halten war gestern und vergessen ist, dass die Inzidenz in Rheinland-Pfalz noch bei rund 360 liegt. Jetzt hat sich auch noch Bundesverkehrsminister Volker Wissing für ein Ende der Maskenpflicht in Bus und Bahnen ausgesprochen. Wie verhalten sich die Menschen in Rheinland-Pfalz - und was sagen Hygieniker:innen dazu? "Zur Sache Rheinland-Pfalz"-Reporter Meike Gehlsen und Sina Groß waren dazu unterwegs.Weitere Themen der Sendung:- Erschütterung in der katholischen Kirche - Speyerer Generalvikar gibt auf- Tank oder Teller - Wohin mit der Ernte?- Flutopfer im Ahrtal - Warten auf finanzielle Zusagen- Neubaugebiet an der Salm - Gemeinde Bruch erschließt im Überschwemmungsgebiet- Ukrainische Flüchtlingskinder - Lehrkräfte und Kita-Plätze gesucht!- Führungswechsel bei der AfD - Wohin rückt der Landesverband?"Zur Sache Rheinland-Pfalz!"Das SWR Politikmagazin "Zur Sache Rheinland-Pfalz!" berichtet über die Themen, die das Land bewegen.Nach der Ausstrahlung sind die Sendung und deren einzelne Beiträge auf www.ardmediathek.de/swr/ und www.SWR.de/zur-sache-rheinland-pfalz.de (http://www.swr.de/zur-sache-rheinland-pfalz.de) zu sehen.Pressekontakt:Sibylle Schreckenberger, Tel. 06131 929-32755,sibylle.schreckenberger@swr.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7169/5225867