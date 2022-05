Visa und Mastercard sind laut Goldman Sachs am besten dazu in der Lage, durch das schwierige makroökonomische Umfeld zu manövrieren. Analyst Will Nance stufte die beiden Titel mit "Buy" ein.

Die zwei US-amerikanischen Finanzdienstleister seien die besten defensiven Unternehmen, um die Inflation zu überstehen, so der Analyst Nance. Der wieder zunehmende grenzüberschreitende Reiseverkehr, der elektronische Handel sowie weitere Dienstleistungen würden Visa und Mastercard in die Karten spielen.

Zudem sei er von Visas größerem Engagement in den USA überzeugt. Dieses könnte Visa vor einem unruhigeren makroökonomischen Umfeld schützen, zitiert CNBC den Goldman-Analysten Nance. Auf 282 US-Dollar setze er das Kursziel an, was einem Aufwärtspotenzial von circa 38 Prozent entspricht. Für die Mastercard-Aktie lege er das Kursziel auf 460 US-Dollar fest. Dies würde einen Anstieg von circa 35 Prozent bedeuten. In den vergangenen fünf Tagen sind die Aktienkurse von Mastercard und Visa um drei Prozent beziehungsweise 3,5 Prozent gestiegen.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreet:online Zentralredaktion

Enthaltene Werte: US57636Q1040,US92826C8394