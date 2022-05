Die Berichtssaison in den USA neigt sich so langsam dem Ende entgegen. Bisher sorgte in der aktuell angespannten Marktlage meist eine kleine Verfehlung zu starken Kursrutschern. So hatte auch der heutige Kandidat des Charttechnikers nach Veröffentlichung der Q-Zahlen übermäßig stark mit Rücksetzern zu kämpfen, startet nun aber eine Aufholjagd.Für die richtige Auswahl solcher Werte ist besonders sorgfältiges Stock-Picking gefragt. Charttechnische Signale geben dabei den Startschuss für den Kauf. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...