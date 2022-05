HUAWEI hat in Mailand verschiedene neue Produkte für den Schweizer Markt vorgestellt, darunter die HUAWEI WATCH GT 3 Pro, die HUAWEI WATCH FIT 2, und das HUAWEI Band 7.Zürich / Mailand - Die HUAWEI Consumer Business Group (BG) hat heute im Rahmen einer Gesundheits- und Fitness-Veranstaltung in Mailand verschiedene neue Produkte für den Schweizer Markt vorgestellt, darunter die HUAWEI WATCH GT 3 Pro, die HUAWEI WATCH FIT 2, und das HUAWEI Band 7. Neben den Hardware-Produkten bietet HUAWEI auch seine Health App an, die Verbrauchern auf der ganzen Welt zu einem...

