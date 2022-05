Ahrensburg (ots) -Zusammenfassung- Zwei neue, nachhaltig gestaltete Aspire Vero-Notebooks mit neuesten Intel® Core-Prozessoren der 12. Generation und attraktiven neuen Farboptionen- Der Veriton Vero All-in-One (AIO)-Desktop verfügt über ein 60,96 cm (24 Zoll) Full-HD-IPS-Display mit einer Screen-to-Body-Ratio von 88 Prozent- Die neuen Vero-Monitore sind mit IPS-Panels ausgestattet und kommen einem umweltfreundlichen Design ausgestattet- Der Vero PD2325W Projektor hat ein Kontrastverhältnis von 2.000.000:1 und einer Rec. 709 Farbraumabdeckung von 125 ProzentAcer kündigte heute eine Reihe neuer Vero-Geräte im umweltfreundlichen Design an und unterstreicht damit sein Engagement für eine nachhaltigere Zukunft. Die neuen Vero-Notebooks und AIO-Desktops, Monitore, Projektoren und Peripheriegeräte bestehen zu einem gewissen Prozentsatz aus PCR-Kunststoff (Post-Consumer Recycled), OBP-Kunststoff (Ocean-bound Plastic) und recycelbaren Verpackungen. Die PCs sind leicht zu zerlegen, was Reparaturen oder Upgrades vereinfacht und ihre Lebensdauer verlängert.Aspire Vero LaptopsDas neue Aspire Vero (AV14-51) verfügt über ein 35,56 cm (14 Zoll) Full-HD-Display und bietet alle ökologischen Vorteile der vorherigen Generationen, wird aber von den neuesten Intel® Core-Prozessoren der 12. Generation angetrieben. Zusätzlich zur Signature Farbe Cobblestone Grey ist es jetzt auch in Mariana Blue erhältlich. Neben Intel® Iris® Xe-Grafik(1) und Wi-Fi 6 wird es durch eine große Auswahl an Anschlüssen ergänzt, darunter Thunderbolt 4/USB Type-C und zwei USB 3.2 Gen1 Type-A-Anschlüsse, von denen einer zum Laden mobiler Geräte verwendet werden kann, auch wenn das System ausgeschaltet ist.Das neue Aspire Vero (AV15-52) verfügt über ein 38,1 cm (15 Zoll) Full-HD-Display und wird, wie das AV14-51, von neuen Intel® Core-Prozessoren der 12. Generation angetrieben. Dank zwei USB 3.2 Type-A Gen1 Anschlüssen und einem Thunderbolt 4/USB Type-C Anschluss bietet es bequeme und schnelle Konnektivität. Es ist sowohl in Starry Black als auch im traditionellen Cobblestone Grey erhältlich. Eine Full-HD-Kamera unterstützt Videokonferenzen in hoher Qualität.Die in Zusammenarbeit mit Intel® entwickelten Geräte erfüllen die Anforderungen eines Intel® Evo-Notebooks mit besonders schneller Reaktionsfähigkeit, langer Akkulaufzeit, schnellem Aufladen und Hochfahren aus dem Ruhezustand.Sowohl das 35,56 cm (14 Zoll) als auch das 38,1 cm (15 Zoll) Aspire Vero verfügen über OceanGlass-Trackpads, die aus recyceltem Meeresplastik hergestellt werden. Wie bei den Vorgängermodellen besteht das Gehäuse des Aspire Vero zu 30 Prozent aus PCR-Kunststoff, der langlebig und stabil ist und bei der Herstellung des Gehäuses 21 Prozent Kohlenstoffemissionen einspart(2). Der Bildschirmrahmen des Notebooks besteht zu 30 Prozent aus PCR-Kunststoff und die Tastenkappen zu 50 Prozent aus PCR-Kunststoff, wodurch der ökologische Fußabdruck des Geräts weiter reduziert wird, für das Gehäuse wird keine Farbe verwendet. Um die Lebensdauer zu verlängern, lassen sich Reparaturen und Upgrades leicht durchführen, da die untere Abdeckung mit Standardschrauben entfernt werden kann, um den Arbeitsspeicher und die SSD zu ersetzen.Die Verpackung des Laptops ist eine clever gestaltete Mehrzweckbox mit einer inneren Trennwand, die zu einem dreieckigen Laptop-Ständer zusammengeklappt werden kann(3). Diese einzigartige Verpackung schützt das Gerät so gut, dass zusätzlich nur 85-prozentiges Recyclingpapier benötigt wird. Hinzu kommen eine Laptop-Hülle und Schutzfolie zwischen, beides aus 100 Prozent industriell recyceltem Kunststoff (PIR).Acer Veriton Vero All-In-OneDer Veriton Vero All-in-One-Desktop-Computer (VVZ4694G) wurde für umweltbewusste Nutzer, insbesondere im Homeoffice, entwickelt, die auf der Suche nach leistungsstarken Computern in einem platzsparenden Design sind. Das Gerät verfügt über ein 60,96 cm (24 Zoll) Full-HD-IPS-Display mit weiten Betrachtungswinkeln und einer Screen-to-Body-Ratio von 88 Prozent. Um noch mehr Platz zu sparen, kann es auch per VESA an der Wand befestigt werden.Der Veriton Vero AIO besteht zu 30 Prozent aus PCR-Kunststoff und wird mit einer Tastatur und Maus geliefert, die ebenfalls aus PCR-Material bestehen. Die Verpackung ist zu 100 Prozent recycelbar, und zur Verlängerung des Lebenszyklus kann die schraubenlose Abdeckung für Upgrades oder Reparaturen einfach entfernt werden.Das Veriton Vero ist mit dem neuesten Intel® Core i9-Prozessoren(1) der 12. Generation, NVIDIA® GeForce® MX550-Grafikprozessoren und bis zu 64 GB Dual-Channel-DDR4-Speicher mit 3.200 MHz ausgestattet und verfügt über genügend Leistung, um die neuesten Apps über Jahre hinweg zu unterstützen. Wi-Fi 6E (802.11ax) bietet eine zuverlässige Verbindung für störungsfreie Kommunikation und USB 3.2 Gen 2x2 Type-C-Anschlüsse unterstützen 20 Gbit/s Hochgeschwindigkeitsdatenübertragung für schnelle Downloads. Zwei M.2 SSDs bieten Platz für bis zu 2 TB Daten. BlueLightShield bietet drei Blaulichtfilter-Stufen, wobei die höchste Stufe die Blaulicht-Emissionen um bis zu 30 Prozent reduziert, um die Augen zu schützen.Der Schutz sensibler Daten war noch nie so wichtig wie heute. Das Veriton Vero ist mit Windows Hello ausgestattet, das einen IR-Scanner zur Gesichtserkennung nutzt, zudem erhöht das Trusted Platform Module (TPM) 2.0 die Sicherheit. Darüber hinaus sperrt ein integrierter Tobii Aware Smart Sensor den Bildschirm und macht ihn unscharf, wenn ein anderer Benutzer versucht, darauf zuzugreifen. Die integrierte 5-MP-Webcam lässt sich nach Gebrauch verschließen. Die Kamera kann für Videoanrufe auf den Benutzer gerichtet oder für Gruppenvideokonferenzen auf den Raum, um eine Gruppe oder Einzelperson zu zeigen.Vero MonitoreDie beiden neuen Vero IPS-Monitore, der 68,58 cm (27 Zoll) Full-HD Acer CB273 und der 60,45 cm (23,8 Zoll) Full-HD Acer B247Y G, zeichnen sich durch ein umweltfreundliches Design aus, das zu 85 Prozent aus PCR-Kunststoff und zu 5 Prozent aus OBP-Kunststoff besteht. Das mit Delta E<1 bewertete Acer CB273 liefert satte und präzise Farben. Das TÜV Rheinland Eyesafe®-zertifizierte Panel reduziert blaues Licht, um die Augen zu schützen, und erhält gleichzeitig die Farbgenauigkeit des Bildschirms. Das Acer CB273 ist außerdem mit einem KVM-Switch ausgestattet, der den Wechsel zwischen mehreren angeschlossenen Computern ermöglicht, während derselbe Monitor sowie dieselbe Tastatur und Maus verwendet werden. Ausgestattet mit USB Type-C kann dieser Monitor weitere Peripherie mit bis zu 90 W Leistung versorgen.Vero PD2325W ProjektorDer Acer Vero PD2325W ist ein energieeffizienter und umweltfreundlicher Projektor, dessen Gehäuse zu 35 Prozent aus PCR-Kunststoff und dessen Verpackung zu 85 Prozent aus recyceltem Papier besteht. Das LED-Licht hat eine lange Lebensdauer von bis zu 30.000 Stunden und führt zu einer Energieeinsparung von ca. 50 Prozent im Vergleich zu herkömmlichen Projektoren mit quecksilberhaltigen Lampen. Das macht ihn nicht nur umweltfreundlicher, sondern reduziert auch die Gesamtbetriebskosten.Der Acer Vero PD2325W projiziert mit einem hohen Kontrastverhältnis von 2.000.000:1, einer Lichtstärke von 2.200 Lumen und einer WXGA-Auflösung (1.280 x 800). Außerdem unterstützt er eine Rec. 709 Farbraumabdeckung von 125 Prozent. Die Trapezkorrektur des Projektors gleicht vertikale Verzerrungen automatisch aus, und der Projektor kann an der Decke montiert werden. Das integrierte BlueLightShield filtert zudem schädliches Blaulicht aus der Projektion.Der Acer Vero PD2325W verfügt über einen integrierten 5-W-Lautsprecher für die Wiedergabe von Videos, Musik und Filmen, ohne dass ein separater Lautsprecher angeschlossen werden muss. Er unterstützt auch den 24/7-Dauerbetrieb für öffentliche Veranstaltungen oder Museumsausstellungen.Vero Maus und TastaturDie Vero-Linie umfasst auch neue Peripheriegeräte, darunter eine Maus und eine Tastatur, die so konzipiert sind, dass sie weniger Abfall produzieren, weniger Kohlenstoffemissionen in der Produktion und Lärm im Gebrauch verursachen. Die oberen Abdeckungen beider Peripheriegeräte bestehen zu 65 Prozent aus PCR-Kunststoff und die untere Abdeckung ist zu 30 Prozent aus recyceltem Meeresplastik. Ein langer Lebenszyklus ist für die Müllvermeidung von entscheidender Bedeutung. Sowohl die Maus als auch die Tastatur sind auf Langlebigkeit ausgelegt, wobei die Maus eine Batterielebensdauer von 18 Monaten und die Vero-Tastatur eine Lebensdauer von 5 Millionen Klicks aufweist.Die Tasten beider Modelle sind nahezu geräuschlos, ein Vorteil bei der Arbeit in öffentlichen Räumen wie Cafés oder Bibliotheken oder beim Hören von Musik und Podcasts zu Hause. Es werden Consumer- und Commercial-Modelle angeboten, wobei die Consumer-Versionen eine Kombination aus hellem und anthrazitfarbenem Grau mit leuchtend gelben Akzenten aufweisen, während für Professionals ein dezenteres, monochromes anthrazitfarbenes Grau erhältlich ist.Acer EarthionDie Vero-Produktreihe wurde im Rahmen von Earthion initiiert, Acers Mission, zusammen mit Partnern, Kunden und Mitarbeitern innovative und integrierte Lösungen zu entwickeln, die helfen, Umweltprobleme für eine nachhaltigere Zukunft anzugehen. Zu den Zielen von Earthion gehört, bis 2035 100 Prozent erneuerbare Energie zu beziehen sowie umweltfreundlichere Produktdesigns und die Reduzierung des CO2-Fußabdrucks der Lieferkette von Acer.Preise und Verfügbarkeit DE/ATDas Acer Aspire Vero (AV14-51) ist voraussichtlich ab Q3 zu unverbindlich empfohlenen Endkundenpreisen ab 799 EUR verfügbar.Das Acer Aspire Vero (AV15-52) ist voraussichtlich ab Q3 zu unverbindlich empfohlenen Endkundenpreisen ab 999 EUR verfügbar.Das Acer Veriton Vero (VVZ4694G) AIO ist voraussichtlich ab Q3 zu unverbindlich empfohlenen Endkundenpreisen ab 919 EUR verfügbar.Der Acer Vero CB273 Monitor ist voraussichtlich ab Q3 zu unverbindlich empfohlenen Endkundenpreisen ab 399 EUR verfügbar.Der Acer Vero B27Y G Monitor ist voraussichtlich ab Q3 zu unverbindlich empfohlenen Endkundenpreisen ab 269 EUR verfügbar.Der Acer Vero PD2325W Projektor ist voraussichtlich ab Q3 2022 zu unverbindlich empfohlenen Endkundenpreisen ab 549 EUR verfügbar.Die Vero Maus ist voraussichtlich ab Q4 2022 zu unverbindlich empfohlenen Endkundenpreisen ab 24,90 EUR verfügbar.Das Kombo-Set (bestehend aus Vero Maus und Vero Tastatur) ist voraussichtlich ab Q4 2022 zu unverbindlich empfohlenen Endkundenpreisen ab 69,90 EUR verfügbar.Preise und Verfügbarkeit CHDas Acer Aspire Vero (AV14-51) ist voraussichtlich ab Q3 zu unverbindlich empfohlenen Endkundenpreisen ab 799 CHF verfügbar.Das Acer Aspire Vero (AV15-52) ist voraussichtlich ab Q3 zu unverbindlich empfohlenen Endkundenpreisen ab 999 CHF verfügbar.Das Acer Veriton Vero (VVZ4694G) AIO ist voraussichtlich ab Q4 zu unverbindlich empfohlenen Endkundenpreisen ab 1'249 CHF verfügbar.Der Acer Vero CB273 Monitor ist voraussichtlich ab Q3 zu unverbindlich empfohlenen Endkundenpreisen ab 399 CHF verfügbar.Der Acer Vero B27Y G Monitor ist voraussichtlich ab Q3 zu unverbindlich empfohlenen Endkundenpreisen ab 269 CHF verfügbar.Der Vero Projektor ist voraussichtlich ab Q3 2022 zu unverbindlich empfohlenen Endkundenpreisen ab 549 CHF verfügbar.Die Vero Maus ist voraussichtlich ab Q4 zu unverbindlich empfohlenen Endkundenpreisen ab 24,90 CHF verfügbar.Das Kombo-Set (bestehend aus Vero Maus und Vero Tastatur) ist voraussichtlich ab Q4 zu unverbindlich empfohlenen Endkundenpreisen ab 69,90 CHF verfügbar.(1) Die Spezifikationen können je nach Modell und/oder Region variieren. Alle Modelle vorbehaltlich der Verfügbarkeit.(2) Eingesparte Emissionen im Vergleich zu herkömmlichen Laptop-Kunststoffgehäusen für Laptops der gleichen Größe. Der geschätzte Wert wurde anhand der Ökoprofilberichte von PlasticsEurope berechnet. Der Vergleich konzentriert sich nur auf das Material selbst und beschränkt sich auf den Vergleich von 100 Prozent Neukunststoff mit 70 Prozent Neukunststoff und 30 Prozent recyceltem Kunststoff, wobei davon ausgegangen wird, dass andere Faktoren, die die CO2-Emissionen beeinflussen können, gleich sind.(3) Empfohlen für den statischen Gebrauch (z. B. für Videokonferenzen, das Ansehen von Videos usw.).Pressekontakt:Vanessa KorollAccount ManagerAchtung! GmbHM. acer@achtung.deKontakt Acer DE/AT:Eva-Maria KunzePR ManagerAcer Computer GmbHM Eva.Maria.Kunze@acer.comKontakt CH:Nadine GonçalvesMarketing & PR ManagerAcer Computer (Switzerland) AGM. Nadine.Goncalves@acer.comOriginal-Content von: Acer Computer GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/59180/5225942