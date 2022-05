Ahrensburg (ots) -Zusammenfassung- Die SpatialLabs-Produktpalette für stereoskopisches 3D wird um zwei neue, tragbare Displays mit 100-prozentiger Abdeckung des Adobe RGB-Farbraums und 400 nits Helligkeit für Kreativschaffende und Gamer erweitert- Das Acer SpatialLabs View bringt stereoskopisches 3D zu PC-Spielen, Medien und sogar von Anwendern generierten Inhalten- Das Acer SpatialLabs View Pro ist vielfältig einsetzbar: Ob für die Erstellung eigener Kreationen, für Verkaufspräsentationen oder die dauerhafte Installation- SpatialLabs TrueGame ist eine neue Anwendung für Gamer, mit der sie noch tiefer ins Spielgeschehen eintauchen können, indem echte 3D-Landschaften erzeugt werdenAcer kündigt heute zwei neue Monitore in seiner SpatialLabs-Produktreihe an: Das Acer SpatialLabs View für die persönliche Unterhaltung und das Acer SpatialLabs View Pro für ein kommerzielles Publikum. Bei beiden Monitoren handelt es sich um eigenständige 39,6 cm (15 6 Zoll) 4K-Displays, die an einen PC angeschlossen werden können und Anwendern einen mobilen Zugriff auf die SpatialLabs-Suite ermöglichen. Diese Gerätegeneration ist jedoch nicht nur für hochqualifizierte Kreative gedacht, sondern macht die brillenlose stereoskopische 3D-Technologie auch für Gamer und Home-Entertainment-Fans zugänglich. Dank des geringen Gewichts (weniger als 1,5 kg) lassen sich die Monitore ganz einfach transportieren und können so zu jeder LAN-Party oder Produktpräsentation mitgenommen werden.SpatialLabs TrueGame - Stereoskopisches 3D-Gameplay mit einem KlickSpatialLabs TrueGame ist eine neue Anwendung, die stereoskopisches 3D in die Welt der Spiele bringt und es den Spielern ermöglicht, ihre Lieblingstitel in bester Qualität zu genießen. Spiele werden meist in drei Dimensionen entwickelt. Dabei integrieren Entwickler Informationen über die Objekttiefe in jede Szene und jedes Objekt, das sie erstellen. SpatialLabs nutzt diese bereits vorhandenen Informationen, um die Spiele in stereoskopischem 3D zu präsentieren. Für jeden der mehr als 50 modernen und klassischen Spieletitel wird zum Start ein eigenes vorkonfiguriertes Profil verfügbar sein, um den Spielern ein nahtloses Erlebnis mit ihren Lieblingsspielen zu bieten.Obwohl diese Profile auf einer Vielzahl von Informationen beruhen und ein erheblicher Teil der Arbeit in die Optimierung jedes einzelnen Profils fließt, ist die Plattform selbst benutzerfreundlich. Nach dem Start der TrueGame-Anwendung müssen die Benutzer lediglich zu demjenigen Titel navigieren, den sie spielen möchten, und dann auf "Play" klicken. Die Anwendung erledigt den Rest, indem sie automatisch die erforderlichen Spieldateien auf dem System des Benutzers startet und das dem Titel zugeordnete TrueGame 3D-Profil aktiviert.Das ermöglicht Gamern eine völlig neue Art des Spielens und bietet eine zuvor noch nie erlebte Spielerfahrung. Die Räume erscheinen geräumiger, die Objekte wirken vielschichtiger und die Abenteuer werden spannender - und das alles reibungslos, in Echtzeit und ohne Spezialbrille. Wenn keine Spiele gespielt werden, kann er auch als Standard-4K-Monitor verwendet werden.SpatialLabs Go - 2D-Inhalte in stereoskopische 3D-Inhalte umwandelnDie Acer-eigene Lösung SpatialLabs Go verfügt über eine KI-Technologie, die es ermöglicht, auf Knopfdruck stereoskopische 3D-Inhalte aus fast allen bildschirmfüllenden Inhalten zu erzeugen. Fotos erscheinen in dreidimensionaler Darstellung auf dem Bildschirm, einfache Webspiele werden spannender, und Videos (online oder offline) erhalten in Echtzeit eine neue immersive Dimension. Nutzer können unkompliziert eigene Inhalte erstellen, indem sie mit ihren Geräten Fotos oder Videos aufnehmen. Sobald die Assets in das System importiert sind, können mithilfe von SpatialLabs Go simulierte Stereo-3D-Bilder erzeugt werden.SpatialLabs Model Viewer - Eine intuitivere Art, in 3D zu erstellenDas Acer SpatialLabs View Pro soll das Leben der Konstrukteure einfacher machen. Zu diesem Zweck werden alle wichtigen Dateiformate(1) für dreidimensionale Modelle, einschließlich Datasmith unterstützt. Das bedeutet, dass 3D-Design-Software wie Revit, Solidworks und Cinema 4D durch die Installation eines Datasmith-Export-Plugins ebenfalls verwendet werden kann: Sobald ein Projekt zur Ansicht bereit ist, kann es in den SpatialLabs Model Viewer importiert werden. Die Sketchfab-Integration vereinfacht den Erstellungsprozess noch weiter, indem Benutzer Zugriff auf eine umfangreiche Online-Bibliothek mit kostenlosen und hochwertigen 3D-Assets haben, die sie für ihre eigenen Projekte nutzen können. Da Farbgenauigkeit bei der Designarbeit von entscheidender Bedeutung ist, deckt das 39,6 cm (15,6 Zoll) 4K-Display des View Pro 100 Prozent des Adobe RGB-Farbraums ab.Der SpatialLabs View Pro ist jedoch nicht nur ein Werkzeug für die Erstellung von 3D-Assets, sondern bietet Entwicklern eine Vielzahl von Möglichkeiten, ihre Kreationen zu teilen und anzuzeigen:- Inhalte können schnell geladen werden, um sie mit anderen zu teilen - sei es, um Feedback von einem Kollegen im Büro zu erhalten oder um einem Kunden eine realitätsgetreue Visualisierung des Objekts zu zeigen, für das er sich interessiert.- Diejenigen, die im Vertrieb oder Marketing arbeiten, werden das schlanke und tragbare Design des View Pro zu schätzen wissen: Mit weniger als 1,5 kg kann der Monitor problemlos transportiert werden. Zudem ermöglicht ein zusammenklappbarer Ständer, das Gerät überall aufzustellen.- Eine VESA-Halterung erleichtert die Befestigung des Acer SpatialLabs View Pro an Kiosken und Point-of-Sale-Displays, wenn die Situation eine dauerhafte Installation erfordert. Dank Ultraleap-Handgestenerkennung wird Kunden ein noch interaktiveres Erlebnis ermöglicht.Wie bei früheren SpatialLabs-Geräten enthält auch das Acer SpatialLabs View Pro mehrere zusätzliche Add-Ons, die den Workflow von 3D-Entwicklern verbessern. Eigene Kreationen können aus der 3D-Software übernommen und mit nur einem Klick im SpatialLabs Model Viewer gestartet werden. Darüber hinaus können Maya- und Blender-Anwender eine Verbindung herstellen und auf einem 2D-Bildschirm bearbeiten, während sie gleichzeitig in Echtzeit beobachten können, wie ihre Änderungen auf dem Acer SpatialLabs View Pro in stereoskopisches 3D gerendert werden. Preise und VerfügbarkeitPreise und Verfügbarkeiten des Acer SpatialLabs View (ASV15-1B) werden zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.(1) Zu den Formaten gehören OBJ, FBX, STEP, STL, COLLADA, IGES, glTF, 3DS, BLEND, PLY, DAE und IGS und Datasmith.