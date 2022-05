Das Verbot von Bitcoin-Mining scheint in China nicht besonders erfolgreich zu sein. Das Land steht auf Platz 2 der Hashing-Leistung. Doch diese Daten sind unsicherer als je zuvor. Die Judge Business School der Universität Cambridge hat eine neue Studie in Sachen Bitcoin-Mining veröffentlicht. Das Ergebnis: Die Schürfer in China sind anscheinend in den Untergrund oder nach Kasachstan gegangen. Das bevölkerungsreichste Land der Erde ist nicht das einzige, das die klimaschädliche Geldmaschinerie verbietet. Es hatte zuletzt im Februar die Haftstrafen für Mining kräftig nach ...

Den vollständigen Artikel lesen ...