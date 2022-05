Der Schweizer an der Nasdaq gelistete Sportdaten-Anbieter Sportradar hat im 1. Quartal einen Konzernumsatz von 168 Mio. Euro (+31 Prozent zur Vorjahresperiode) verzeichnet. Das EBITDA erreichte einen Wert von 27 Mio. Euro (-5 Prozent). Der Rückgang wird mitunter mit höheren Personalkosten begründet. Der Periodengewinn liegt bei 2,3 Mio. Euro (Q1 2021: 8,2 Mio. Euro). Aus heutiger Sicht hält das Unternehmen an seinem Finanzausblick für 2022 fest und strebt einen erwarteten Umsatz im Bereich von 665 bis 700 Mio. Euro an, kombiniert mit einem bereinigten EBITDA-Bereich von 123 bis 133 Mio. Euro.

