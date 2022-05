DJ XETRA-SCHLUSS/Gewinnmitnahmen beenden Erholungsbewegung

FRANKFURT (Dow Jones)--Am deutschen Aktienmarkt ging es am Mittwoch nach unten. Bereits am Vortag war zu erkennen, dass die jüngste Erholungsbewegung von rund 800 Punkten an Schwung verlor. Als es auch heute nicht nach oben ging, setzten Gewinnmitnahmen ein, der DAX schloss 1,3 Prozent tiefer bei 14.008 Punkten. Bei den Einzeltiteln wurden die Aktien des Reisekonzerns TUI durch eine Kapitalerhöhung belastet. Siemens Energie könnte die Problemtochter Siemens Gamesa an die engere Leine nehmen und die freien Aktionäre dafür herauskaufen. Getreu dem Motto, und täglich grüßt das Murmeltier, gab es ferner wieder einmal Ideen zur Partnersuche für die Commerzbank. Die Rendite der zehnjährigen Anleihe liegt bei rund 1 Prozent etwas tiefer, der Euro kostet am Abend rund 1,05 Dollar.

Kapitalerhöhung bei Tui belastet

Die Aktien von Tui fielen um fast 13 Prozent, nachdem der Reiseveranstalter am Vorabend eine Kapitalerhöhung um rund 10 Prozent des Grundkapitals angekündigt hatte. Noch in der Nacht erfolgte dann die Platzierung. Mit 4 Milliarden Euro an touristischen Abschlagszahlungen in der Bilanz sieht Jefferies bei Tui trotz der Kapitalerhöhung weiter Liquiditäts- und Bilanzrisiken.

Die Geschäftsentwicklung bei Siemens Gamesa bereitet der Mutter Siemens Energy schon seit längerem Kopfzerbrechen. Um besser durchgreifen zu können, kursierte bereits seit einiger Zeit die Idee unter den Aktionären, die Tochter komplett zu kaufen. Dies könnte nun schnell über die Bühne gehen, die Aktien von Siemens Energy schlossen 1,3 Prozent im Plus.

Presseberichte über eine etwaige Fusion der Commerzbank trieben die Aktie um 3,1 Prozent nach oben. Wieder einmal wurde über die italienische Unicredit als möglichen Fusionspartner spekuliert. Ein Zusammenschluss der beiden ist für Equita-Analyst Luigi Pedone allerdings mit einem hohen Ausführungsrisiko verbunden. Die Financial Times berichtete, dass die beiden Banken geplant hatten, eine mögliche Fusion zu besprechen, aber dass Gespräche nach dem Ausbruch des russischen Krieges in der Ukraine auf Eis gelegt wurden. Eine Fusion würde es der italienischen Bank ermöglichen, die Präsenz in Deutschland zu stärken und zum zweitgrößten Akteur in Deutschland aufzusteigen, so Equita.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 14.007,76 -1,3% -11,82% DAX-Future 13.973,00 -1,4% -11,86% XDAX 13.980,65 -1,8% -11,78% MDAX 29.101,48 -0,9% -17,14% TecDAX 3.041,68 -2,2% -22,41% SDAX 13.191,64 -1,4% -19,64% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 152,76 +21 Index Gewinner Verlierer unv. Umsatz Mio Euro Mio Aktien Vortag DAX 4 36 0 3.320,2 70,2 71,4 MDAX 9 41 0 688,4 42,2 37,3 TecDAX 2 28 0 787,6 27,8 27,3 SDAX 19 49 2 230,6 15,6 13,2 ===

May 18, 2022 11:56 ET (15:56 GMT)

