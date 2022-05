Gestoppte bzw. gedrehte Serien: Österreichische Post -2% auf 29,4, davor 6 Tage im Plus (7,72% Zuwachs von 27,85 auf 30), DO&CO -3,38% auf 80,1, davor 6 Tage im Plus (8,65% Zuwachs von 76,3 auf 82,9), Polytec Group 0% auf 6,2, davor 6 Tage im Plus (5,08% Zuwachs von 5,9 auf 6,2), RBI -1,21% auf 12,21, davor 6 Tage im Plus (14,02% Zuwachs von 10,84 auf 12,36), Uniqa -0,93% auf 7,45, davor 6 Tage im Plus (7,12% Zuwachs von 7,02 auf 7,52), Andritz -1,03% auf 42,1, davor 4 Tage im Plus (7,7% Zuwachs von 39,5 auf 42,54), Flughafen Wien -0,75% auf 26,4, davor 4 Tage im Plus (3,91% Zuwachs von 25,6 auf 26,6), Kapsch TrafficCom 0% auf 13,1, davor 4 Tage im Plus (4,63% Zuwachs von 12,52 auf 13,1), ATX TR -0,04% auf 6593,92, davor 3 Tage im Plus (5,56% Zuwachs von 6249,42 auf 6596,62), ...

