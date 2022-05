Enry's Island gibt den Erhalt einer Kapitalzusage in Höhe von 20 Millionen Euro von LDA Capital bekannt, einer alternativen Investment-Gruppe mit Sitz in Los Angeles, Kalifornien, die sich auf komplexe, grenzüberschreitende Transaktionen rund um den Globus spezialisiert hat. Diese Kapitalzusage erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem sich Enry's Island darauf vorbereitet, auf internationalen Märkten tätig zu werden. Damit wird das Unternehmen zu einem aufstrebenden Stern in der Welt der Gründer- und Beschleunigungsinitiativen, eine der angesagtesten Branchen des derzeitigen wirtschaftlichen Umfelds.

LDA Capital lands on Enry's Island, with a 20M round (Graphic: Business Wire)

"Wir freuen uns über unsere Partnerschaft mit LDA Capital", so Luigi Valerio Rinaldi, Gründer und CEO von Enry's Island. "Im Laufe der nächsten Monate wird das Unternehmen in eine ‚S.p.a.' (italienische Aktiengesellschaft) umgewandelt, sodass es mit dem flexiblen Finanzierungspaket von LDA noch schneller wachsen kann. Wir sind sicher, dass die Zusammenarbeit mit LDA mittel- und langfristig in einer für beide Seiten erfreulichen Weise fortgesetzt wird, so dass die Pferde in unserem Stall zu Einhörnern werden."

Diese neue Kapitalzusage wird dazu verwendet, die phygitalen Kapazitäten von Enry's Island zu erweitern. Insbesondere konzentriert sich das Unternehmen auf folgende Bereiche:

Expansion im Metaverse und in physischen Räumen (dank Enry's Islands Portfolio-Unternehmen Rinascimento 5)

Größere internationale Reichweite dank der lokalen Unternehmen von Enry's Island

Steigerung des finanziellen Werts um das 12- bis 36-fache innerhalb von 3-5 Jahren

Konsolidierung eines weltweiten Standardprotokolls für die Bewertung und Evaluierung von Start-ups auf Grundlage des Enry's Model für geistiges Eigentum (IP)

Der Branchenführer Enry's Island ist das erste Gründer- und Beschleunigungs-Metaverse (Nr. 1 in Italien und Nr. 6 in Europa laut Crunchbase Q4/2021) mit lokalen Unternehmen in den USA, Großbritannien, Italien, Spanien, Irland und Afrika, einer globalen Gemeinschaft von mehr als 800 Stakeholdern, zu denen Unternehmer, Investoren und Fachleute gehören, sowie 30 Start-ups. Diese werden basierend auf Enry's Model, dem patentierten geistigen Eigentum, auf dem die gesamte Organisation, die Prozesse und das Tool von Enry's Island basieren, gründlich geprüft und bewertet. Das Enry's Model ist außerdem Bestandteil des Handbuchs "Enry's Theory" für Unternehmensführung, das von MacGraw-Hill veröffentlicht wurde.

Über LDA Capital

LDA Capital ist eine globale, alternative Investment-Gruppe, die über Know-how bei komplexen, grenzüberschreitenden Transaktionen weltweit verfügt. Unser Team widmet seine Fähigkeiten und Kompetenzen internationalen und grenzüberschreitenden Chancen und hat bereits gemeinsam mehr als 250 Transaktionen im öffentlichen Sektor und in privaten Märkten in 43 Ländern mit einem Gesamttransaktionswert von über 11 Mrd. US-Dollar durchgeführt. Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.ldacap.com. Anfragen richten Sie bitte per E-Mail an: info@ldacap.com.

Über Enry's Island

15 Jahre Erfahrung im Management von Start-ups in der Frühphase, mit einer Sterberate von nur 10 (gegenüber 90 im Branchendurchschnitt).

12-monatige Gründungs- und Beschleunigungsprogramme, die ganz auf die Bedürfnisse von Start-ups zugeschnitten sind, mit Investitionen in Höhe von 200 000 EUR in operative Dienstleistungen (nicht nur Mentoring).

Das proprietäre, patentrechtlich geschützte Enry's Model ermöglicht die Bewertung der Leistung und des Wertes von Unternehmen und ist außerdem Thema eines Handbuchs von McGraw-Hill (das aufgrund seines Erfolgs in Europa für den amerikanischen Markt übersetzt wurde).

Explosionsartige Erweiterung in den letzten 3 Jahren von 8 auf 25 Unternehmen, von 2 Mio. auf 40 Mio. Portfoliowert, von einer Gemeinschaft von 30 auf 800 Stakeholder.

Vollständig dezentrale und verteilte Organisation, die es Enry's Island ermöglicht hat, während der letzten beiden Jahre der Pandemie zu wachsen.

Eine revolutionäre Unternehmensarchitektur, die lokale Unternehmen in Italien, den USA, dem Vereinigten Königreich, Afrika, auf Ibiza und in Irland sowie bevorstehende Eröffnungen im Fernen Osten umfasst, die die verschiedenen bewährten EI-Verfahren in den verschiedenen Ländern nicht replizieren, sondern spezialisieren und skalieren.

Hohe Informationssymmetrie, da die gesamte EI-Gemeinschaft eine revolutionäre SaaS-Plattform (hui.land) nutzt, die Effizienz und Effektivität bei der Unternehmensverwaltung und der Eindämmung von Unternehmensrisiken garantiert. HUI stellt allen internen und externen Stakeholdern KPIs zur Verfügung und ermöglicht es Investoren, über HUI direkt in Zielunternehmen zu investieren (dank Crowdfunding-Kampagnen in Europa, den USA und Kanada).

Eine revolutionäre Vision und Verwaltung des Raums, sowohl des physischen Raums (es gibt keinen physischen Standort mehr, wie bei einer DAO, sondern ein Netzwerk von Hosts mit idealen Eigenschaften für die Arbeit aus der Ferne an Orten mit hoher Lebensqualität, wie z. B. Dörfern, Naturgebieten) als auch des Metaverse-Raums. (EI hat begonnen, in das Metaverse zu investieren, indem es sein erstes Gebäude in Cryptovoxels gebaut und den ersten Investorentag vollständig im Metaverse veranstaltet hat. (https://www.cryptovoxels.com/parcels/7328)

Besuchen Sie www.enrysisland.com und entdecken Sie, warum Enry's Island das Interesse von Menschen aus der ganzen Welt geweckt hat.

