News von Trading-Treff.de DAX scheitert an der 14200 und gerät unter Druck: Ist die 14000 nur eine Zwischenstation in der nun wieder einsetzenden Korrektur am Markt? Schwung im DAX wieder raus Nachdem wir die psychologisch wichtige Marke von 14.000 Punkten übersprungen hatten, galt die Aufmerksamkeit heute der Abwärtstrendlinie um 14.200 Punkten. Dort fand die XETRA-Eröffnung zunächst statt und bestätigte den Widerstand direkt. Nach einer Konsolidierung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...