Shenzhen, China (ots/PRNewswire) -CCELL® (https://www.ccell.com/), die weltweit führende Technologiemarke mit Schwerpunkt auf der Entwicklung zukunftsweisender Vaping-Hardwareprodukte und fortschrittlicher Verdampfertechnologie, gab heute bekannt, dass das Unternehmen auf der CannaTrade Internationale Cannabis-Ausstellung (https://www.cannatrade.ch/en/) vom 20. bis 22. Mai 2022 in Bern, Schweiz, teilnimmt.Die CannaTrade International Cannabis Expo besteht aus mehr als 250 Ausstellern aus der ganzen Welt, die bewährte Produkte, neue Produkte und Innovationen präsentieren. Ziel der CannaTrade ist es, über eine breite Palette von Anwendungsmöglichkeiten der Hanfpflanze zu informieren und Aussteller in verschiedenen Hanfkategorien zu präsentieren, darunter CBD, Samen, Pflanzen, Lebensmittel, Verdampfer und Medizin."Letzten Monat konnten wir als Sponsor an der CBD Show in London teilnehmen und hatten dort großen Erfolg bei der Kontaktaufnahme mit europäischen Kunden und Marken", sagt Brad Li, Global Chief Commercial Officer bei CCELL. "Die CannaTrade ist eine weitere großartige Gelegenheit, unsere Reichweite weiter auszubauen und neue Geschäftsbeziehungen in ganz Europa aufzubauen."Bitte besuchen Sie CCELL am Stand Nr. 263 oder unter https://www.ccell.com/ (https://www.ccell.com/), um über zukünftige Ankündigungen auf dem Laufenden zu bleiben.Informationen zu CCELL®CCELL® ist eine Technologiemarke und ein weltweit tätiger Innovator im Bereich tragbarer Vaporizer, der die Branche mit der Einführung der Keramik-Heizelemente revolutioniert hat. CCELL® wurde am Hauptsitz von Shenzhen Smoore Technology Limited gegründet, das über mehr als 10 Jahre Erfahrung in der Vaporizer-Industrie verfügt.