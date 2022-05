BERLIN (dpa-AFX) - "Berliner Morgenpost" zur Inflation:

"Heizen, Sprit, Lebensmittel, alles kostet mehr als noch vor ein paar Monaten. Für manche ist das vor allem ärgerlich. Für andere aber sind die Preise existenzbedrohend. Unter Studierenden, unter Rentnern, unter Arbeitenden: Armut in Deutschland ist gut versteckt, aber sie existiert, und sie ist nicht selten. Für viele bedeuten die steigenden Preise nicht weniger Besuche beim Lieblingsitaliener, sondern im schlimmsten Fall: Hunger. Die Tafeln schlagen Alarm. Dort ist die Nachfrage längst höher als das Angebot. Dabei sollte es in einem reichen Land nicht Aufgabe von Ehrenamtlichen sein, dafür zu sorgen, dass am Ende des Monats wenigstens das Essen für alle reicht. Der Staat muss deshalb jetzt jenen unter die Arme greifen, die schon vor dem Krieg in der Ukraine arm waren, und jenen, die kurz davorstehen, es zu werden."/yyzz/DP/he