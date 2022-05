Mailand, Italien (ots/PRNewswire) -Die überlegene Hardware des Klapphandys bietet erweiterte Funktionen aus dem Huawei Mobile Services EcosystemHUAWEI hat das HUAWEI Mate Xs 2 auf den Markt gebracht, HUAWEIs Flaggschiff unter den faltbaren Smartphones, das ein überragendes All-Scenario Seamless AI Life Experience auf HMS-Apps bietet. Die HUAWEI Watch GT 3 Pro wurde ebenfalls auf den Markt gebracht und schließt die Lücke zwischen Smart- und Fitness-Uhren.HUAWEI Mate Xs 2 & Petal Maps - für eine nahtlose NavigationOptimiert für das faltbare Display, bieten "Petal Maps" führendes User Experience Design und die Farbwiedergabe mit professionellem Farbraummanagement ein lebensechtes, benutzerfreundliches Erlebnis mit dem HUAWEI Mate Xs 2.Die neueste Version von Petal Maps enthält einen Beleuchtungseffekt im Dunkelmodus, der bei Nachtfahrten oder im Dunkelmodus Straßen- und Gebäudebeleuchtungen anzeigt.Personalisierte Skins für Frühling, Sommer, Herbst und Winter wurden eingeführt und um Temperatur- und Niederschlagsebenen ergänzt.Mit Spurführung, spurspezifischen Informationen und Pfeil bietet Petal Maps den Nutzern einen besseren Überblick über ihre Umgebung auf dem faltbaren Bildschirm.HUAWEI Browser, HUAWEI Books, HUAWEI Video und Petal Search - Optimiert für den größeren Bildschirm mit Smart Multi-WindowDie HUAWEI Mobile Cloud auf dem HUAWEI Mate Xs 2 erleichtert die Datenverwaltung. Funktionen wie automatische Backups, geräteübergreifende Synchronisierung von Daten und die Gerätesuche sorgen dafür, dass wertvolle Erinnerungen immer zur Hand sind.Darüber hinaus optimiert die KI-Funktion von Huawei zur Optimierung des Weblayouts den Inhalt der Webseite auf dem faltbaren Gerät.HUAWEI Books nutzt die Faltmöglichkeiten des HUAWEI Mate Xs und verfügt über eine "Doppelseitenumschlag"-Oberfläche, die das Aussehen und die Haptik eines traditionellen Buches nachbildet.Auf dem HUAWEI Mate Xs 2 können Nachrichten, Anwendungen und mehr in der Petal-Suche mit Smart Multi-Window in einem Zwei-Fenster-Layout angezeigt werden.GameCenter auf dem HUAWEI Mate Xs 2 bietet mehr Platz für verbessertes GameplayDas GameCenter auf dem großen Bildschirm des HUAWEI Mate Xs 2 bietet eine umfangreiche Spielebibliothek und exklusive Vorteile, mit denen Nutzer Spiele wie State of Survival und Mobile Legends: BangBang genießen können.AppGallery auf dem HUAWEI Mate Xs 2 bringt Ihnen Apps für den großen BildschirmAppGallery hat ein umfassendes Entwicklungs-Framework und Design-Spezifikationen speziell für faltbare Telefone auf den Markt gebracht und unterstützt die App-Multiplier-Funktion, die es ermöglicht, zwei Seiten innerhalb derselben App auf jedem der Telefonbildschirme anzuzeigen.HUAWEI Watch GT 3 ProDie modische und raffinierte HUAWEI Watch GT 3 Pro wird in den Farben Keramik und Titanium erhältlich sein. Huawei hat außerdem eine neue "Sense"-Serie von Zifferblättern auf den Markt gebracht, die die feinen Details traditioneller Zeitmesser enthält.Weitere Informationen über die neuen Produkte finden Sie unter https://consumer.huawei.com/en/Informationen zu HUAWEI Mobile Services (HMS)HUAWEI Mobile Services ist Teil der Huawei Consumer Business Group, deren Ziel es ist, den Nutzern weltweit ein umfassendes mobiles Erlebnis zu bieten. Seid dem 31. März 2022 decken HUAWEI Mobile Services 730 Millionen Nutzer in über 170 Ländern ab und ermöglichen jedem Huawei-Gerätenutzer ein intelligentes Leben.Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: https://consumer.huawei.com/uk/mobileservices/Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1819575/518_KV.jpgPressekontakt:Ziyi Qian,qianziyi2@huawei.comOriginal-Content von: AppGallery, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/147476/5226148