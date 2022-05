Spargel ist sehr beliebt in den Niederlanden bei Ruheständlern, aber auch immer mehr Familien mit Kindern stellen Spargel auf den Tisch. Junge Käufer sind nicht sehr enthusiastisch, was Spargel betrifft. Dies ergibt sich aus Informationen von dem niederländischen Industriekörper GroentenFruit Huis basierend auf GfK-Zahlen. Bildquelle: Shutterstock.com In den Niederlanden...

Den vollständigen Artikel lesen ...