Die trübe Stimmung an den Finanzmärkten hat im gestrigen Handel die Ölpreise deutlich belastet. So verbilligten sich die Brent und WTI um jeweils mehr als zwei Dollar. Die Aktie des Energieriesen Shell präsentierte sich indes erneut relativ stabil. Denn die Markteilnehmer wissen natürlich, dass die Gewinne bei dem Konzern auch auf diesem Niveau sprudeln. Die Ölpreise schwächelten womöglich auch wegen verschiedener eher negativer Konjunkturdaten. So gab es etwa schwache Zahlen aus der US-Bauwirtschaft. ...

