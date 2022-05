The following instruments on XETRA do have their last trading day on 19.05.2022Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 18.05.2022ISIN NameDE000A3MQCW3 ENCAVIS AG INH. O.N.NEUEXS0750894577 CZECH REP. 12/22 MTNDE000DK0KRF4 DEKA GBP FESTZINS 17/22XS1957541953 DANSKE BK 19/22 MTNUSU02436AD24 AMER.AXLE+MFG 17/27 REGSDE000LB06FG3 LBBW STUFENZINS 16/22US45866FAM68 INTERC.EXCH. 20/23XS1617830648 M.B.INT.FIN. 17/22MTNDE000DG4T6H2 DZ BANK IS.A618XS1389219566 CITIGRP GL MK. 17/22 MTNDE000A2TSEJ9 PROCREDIT HOLDING 19/22XS1995748172 VOLVO TREAS. 19/22 MTNXS2000719729 JPM.CH.BK 19/22 CV ZO