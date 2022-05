The following instruments on XETRA do have their first trading 19.05.2022Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 19.05.2022Aktien1 GB00BP38X172 GS Chain PLC2 SE0017767742 Betsson AB3 CA09370U1066 Blockmate Ventures Inc.4 CA35728V2075 Fremont Gold Ltd.5 CA82664T1012 Signal Gold Inc.Anleihen1 XS2484327999 Deutsche Bahn Finance GmbH2 CA74814ZFP32 Quebec, Provinz3 US912810TH14 United States of America4 DE000LB2BSV5 Landesbank Baden-Württemberg5 DE000LB2BSW3 Landesbank Baden-Württemberg6 DE000LB2BSX1 Landesbank Baden-Württemberg7 DE000LB2BSY9 Landesbank Baden-Württemberg8 DE000LB2BSZ6 Landesbank Baden-Württemberg9 DE000LB2BT04 Landesbank Baden-Württemberg10 DE000LB2BS13 Landesbank Baden-Württemberg11 DE000LB2BS39 Landesbank Baden-Württemberg12 XS2484353219 Ontario, Provinz13 AT000B049911 UniCredit Bank Austria AG14 FR001400AJX2 Bouygues S.A.15 FR001400AJW4 BPCE SFH16 XS2484106716 The Export-Import Bank of Korea17 XS2484321950 Achmea Bank N.V.18 US172967NR85 Citigroup Inc.19 FR001400AK26 Elis S.A.20 XS2481285349 HSBC Bank Canada21 XS2482618464 Nordea Bank Abp22 US172967NS68 Citigroup Inc.23 US172967NQ03 Citigroup Inc.24 DE000HLB7366 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale25 DE000HLB73F1 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale