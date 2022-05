DGAP-News: Pacifico Renewables Yield AG / Schlagwort(e): Strategische Unternehmensentscheidung/Expansion

Positiver Jahresauftakt setzt sich fort: Erfolgreiche finale Abnahme des 14,1 MW Solarparks in den Niederlanden



Bauphase des 14,1 MW Solarparks in den Niederlanden erfolgreich abgeschlossen

Hohe Strompreise seit Anfang des Jahres setzten sich im März und April fort

Warburg und Berenberg Research bestätigen Kaufempfehlungen und erhöhen Preisziele Grünwald, 19. Mai 2022 - Die Pacifico Renewables Yield AG (ISIN: DE000A2YN371) (die "Gesellschaft"), ein unabhängiger Produzent von Strom aus erneuerbaren Energien, hat im Oktober 2021 einen sich im Bau befindlichen Solarpark in der Nähe von Hernen in den Niederlanden mit einer Gesamtleistung von ungefähr 14,1 MW erworben. Der Solarpark wurde planmäßig im ersten Quartal 2022 fertiggestellt und diese Woche final abgenommen. Seit Anfang Februar produziert der gesamte Solarpark Strom und profitiert von dem niederländischen staatlichen Subventionsregime (SDE+). Ähnlich wie die deutsche Einspeisevergütung erlaubt dieses Subventionsregime eine Partizipation an Marktpreisen für Strom welche die staatlich garantierten Förderungen überschreiten. Die Niederlande sind nach Deutschland und Polen mit einer Portfolioleistung von 30 MW der drittgrößte Markt der Gesellschaft. Co-CEO Christoph Strasser: "Wir freuen uns über die erfolgreiche Fertigstellung eines weiteren Projekts, welches von unserem strategischen Partner Pacifico Energy Partners GmbH entwickelt wurde und in welches wir während der Bauphase investiert haben." Hohe Strompreise setzen sich im März und April fort Im Januar und Februar 2022 führten erhöhte Strompreise in Kombination mit guten Windverhältnissen zu Umsatzerlösen, die ungefähr 2,9 Mio. € über den Planzahlen lagen. Die über den Erwartungen liegenden Strompreise setzten sich im März und April fort. Im März konnten somit schwächer als erwartete Windverhältnisse durch hohe Strompreise überkompensiert werden und einige deutsche und niederländische Solarparks konnten Absatzpreise oberhalb der Einspeisevergütungen erzielen. Auch im April, in dem die Produktion weitgehend im Plan lag, profitierte die Gesellschaft von hohen Strompreisen. Dadurch bewegt sich die Gesellschaft weiterhin innerhalb ihrer letzten im März veröffentlichten Umsatzprognose von 33,0 Mio. € bis 43,0 Mio. €. Warburg Research und Berenberg Research bestätigen Kaufempfehlung und erhöhen Preisziel Die letzten Broker Reports von Warburg Research und Berenberg Research bestätigen den guten Start ins Jahr 2022. Beide Banken haben ihre jeweiligen Preisziele erhöht, auf 54,00 € (Warburg Research, 14. April 2022, erhöht von 51,00 € vom 20. Dezember 2021) und 45,00 € (Berenberg Research, 6. April 2022, erhöht von 42,00 € vom 04. März 2022).

Über die Pacifico Renewables Yield AG Die Pacifico Renewables Yield AG ist ein im Freiverkehr der Düsseldorfer Börse und deren Qualitätssegment mit zusätzlichen Anforderungen (Primärmarkt) (ISIN: DE000A2YN371) notierter unabhängiger Stromerzeuger mit dem Ziel, ein kontinuierlich wachsendes Portfolio aus Anlagen zur Energiegewinnung aus erneuerbaren Quellen aufzubauen. Durch über Europa verteilte operative Solar- und Windparks bietet die Gesellschaft ein klares und diversifiziertes Profil mit stabilen und prognostizierbaren Erträgen.

