Der amerikanische Finanzdienstleister State Street Corp. (ISIN: US8574771031, NYSE: STT) wird am 11. Juli 2022 eine Dividende in Höhe von 57 US-Cents für das zweite Quartal an die Investoren ausschütten (Record day ist der 1. Juli 2022). Im Juli 2021 erfolgte eine Erhöhung der Dividende um rund 10 Prozent im Vergleich zum Vorquartal (0,52 US-Dollar). Damit erhalten die Aktionäre auf ...

Den vollständigen Artikel lesen ...