Dufry hat im ersten Quartal 2022 deutlich mehr umgesetzt. Der Absatz in den Läden des Duty-Free-Spezialisten lag aber auch noch immer unter dem Niveau von vor der Pandemie.Basel - Dufry hat im ersten Quartal 2022 deutlich mehr umgesetzt. Der Absatz in den Läden des Duty-Free-Spezialisten lag aber auch noch immer unter dem Niveau von vor der Pandemie. Zudem muss Dufry derzeit weitgehend auf die wichtigen russischen Kunden verzichten. Konkret lag der Umsatz im ersten Jahresviertel bei 1119 Millionen Franken und damit mehr als doppelt so hoch wie im Vorjahreszeitraum...

