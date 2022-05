DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

TAGESTHEMA

Japans Exporte sind im April den 14. Monat in Folge gestiegen. Getrieben wurden sie in erster Linie von einer robusten Auslandsnachfrage nach Stahl und mineralischen Brennstoffen, wie aus Daten des Finanzministeriums hervorgeht. Die Exporte kletterten im April auf Jahressicht um 12,5 Prozent. Im März hatte der Anstieg bei 14,7 Prozent gelegen. Die Ausfuhren nach Europa und in die USA führten das Wachstum an und legten um 19,1 Prozent bzw. 17,6 Prozent zu, was vor allem auf die starke Nachfrage nach Stahl-, Automobil- und Halbleiterausrüstung zurückzuführen war. Die Ausfuhren nach China gingen dagegen um 5,9 Prozent zurück.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

06:55 DE/Bertrandt AG, Ergebnis 2Q

07:30 DE/Compleo Charging Solutions AG, Ergebnis 1Q

07:35 IT/Assicurazioni Generali SpA, Ergebnis 1Q

08:00 GB/Easyjet plc, ausführliches Ergebnis 1H

08:00 GB/National Grid plc, Jahresergebnis

09:00 DE/Deutsche Bank AG, Online-HV

10:00 DE/Telefonica Deutschland Holding AG, Online-HV

10:00 DE/LEG Immobilien SE, Online-HV

10:00 DE/Elringklinger AG, Online-HV

10:00 DE/SAF-Holland SE, Online-HV

10:00 DE/Pfeiffer Vacuum Technology AG, Online-HV

10:00 DE/Deutsche Pfandbriefbank AG, Online-HV

10:00 DE/LPKF Laser & Electronics AG, Online-HV

10:00 DE/PSI Software AG, Online-HV

10:00 DE/Südzucker AG, BI-PK

11:00 DE/Amadeus Fire AG, Online-HV

11:00 DE/Compugroup Medical SE & Co KGaA, Online-HV

11:00 DE/Encavis AG, Online-HV

11:00 DE/United Internet AG, Online-HV

13:00 DE/Mercedes-Benz Group AG, Strategy Update "The Economics of Desire"

DIVIDENDENABSCHLAG

1&1 0,05 EUR Deutsche Börse 3,20 EUR FCR Immobilien 0,35 EUR Init Innovation 0,55 EUR KPS 0,19 EUR PNE 0,08 EUR SAP 2,45 EUR Stemmer Imaging 0,75 EUR Takkt 1,10 EUR Uniper 0,07 EUR Vossloh 1,00 EUR Glaxosmithkline 0,14 GBP Unilever 0,359 GBP

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 200.000 zuvor: 203.000 14:30 Philadelphia-Fed-Index Mai PROGNOSE: 15,0 zuvor: 17,6 16:00 Index der Frühindikatoren April PROGNOSE: 0,0% gg Vm zuvor: +0,3% gg Vm 16:00 Verkauf bestehender Häuser April PROGNOSE: -2,3% gg Vm zuvor: -2,7% gg Vm

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: INDEX Stand +/- DAX-Future 13.870,00 +0,1% E-Mini-Future S&P-500 3.915,75 -0,2% E-Mini-Future Nsdq-100 11.887,00 -0,4% Nikkei-225 26.447,09 -1,7% Schanghai-Composite 3.080,64 -0,2% +/- Ticks Bund -Future 152,73% -23 Mittwoch: INDEX Schluss +/- DAX 14.007,76 -1,3% DAX-Future 13.855,00 -2,6% XDAX 13.862,58 -2,6% MDAX 29.101,48 -0,9% TecDAX 3.041,68 -2,2% EuroStoxx50 3.690,74 -1,4% Stoxx50 3.600,02 -1,2% Dow-Jones 31.490,07 -3,6% S&P-500-Index 3.923,68 -4,0% Nasdaq-Comp. 11.418,15 -4,7% EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 152,96% +41

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Mit kräftigem Druck auf die Börsen rechnen Händler. Der Kursrutsch der US-Börsen dürfte sich hier spiegeln, vor allem bei Technologiewerten. Der DAX-Future rutschte am Vorabend während der US-Handelszeit um rund 400 Punkte ab. Ab Morgen zeigt er sich leicht erholt. Getroffen wurde Wall Street von der Kombination aus schwachen Geschäftszahlen aus dem Einzelhandelssektor, die wie befürchtet den Willen der Fed zur Inflationsbekämpfung verschärfen. Vor allem Technologietitel gerieten daher mit Zinserhöhungserwartungen unter Druck. Quell der Sorgen ist der Einzelhandel in den USA: Nach Walmart und Amazon enttäuschten nun auch die Geschäftszahlen des Discounters Target. Die steigende Inflation führt erkennbar zu Kaufzurückhaltung unter Konsumenten. Gleichzeitig drückt die Kosteninflation die Gewinnmargen der Unternehmen. US-Notenbankchef Powell unterstrich daher, die Fed werde die Zinsen solange erhöhen, bis es "klare und überzeugende Beweise" für einen Rückgang der Inflation gebe.

Rückblick: Schwach - Gewinnmitnahmen beendeten die Erholungsbewegung der vergangenen Tage. Ansonsten lieferte die Berichtssaison die Impulse. So brachen ABN Amro nach Zahlenausweis um knapp 12 Prozent ein. Zwar hatten die Gewinnkennziffern die Erwartungen übertroffen. Negativ wurde aber gesehen, dass auch die Kosten deutlich über den Schätzungen lagen. Zudem legte die Bank kein neues Aktienrückkaufprogramm auf. Gut kamen dagegen die Geschäftszahlen der Euronext (+3,9%) an. Für die Aktie der Internetholding Prosus ging es um 4,3 Prozent nach unten, nachdem die chinesische Beteiligung Tencent desaströse Geschäftszahlen veröffentlicht hatte. Siemens Gamesa schossen um 12,6 Prozent nach oben. Siemens Energy (+1,3%) prüft ein Übernahmeangebot für die ausstehenden Aktien der Tochtergesellschaft und will das Windkraftunternehmen möglicherweise von der Börse nehmen.

DAX/MDAX/TECDAX

Schwach - Tui brachen um fast 13 Prozent ein, nachdem der Reiseveranstalter eine Kapitalerhöhung um rund 10 Prozent des Grundkapitals durchgeführt hatte. Presseberichte über eine etwaige Fusion der Commerzbank trieben die Aktie um 3,1 Prozent nach oben. Wieder einmal wurde über die italienische Unicredit als möglichen Fusionspartner spekuliert.

XETRA-NACHBÖRSE

Von einem insgesamt recht ruhigen Handel sprach ein Händler von Lang & Schwarz. Der Gesamtmarkt sei mit negativen US-Vorgaben nach unten gelaufen. Die Umsätze seien aber insgesamt recht niedrig geblieben. Wichtige Nachrichten von Unternehmen habe es nicht gegeben.

USA - AKTIEN

Ausverkauf - Befürchtungen über eine Rezession haben die Wall Street massiv gedrückt. Verstärkt wurden diese durch erneut schwache Quartalszahlen aus dem Einzelhandelssektor. Marktteilnehmer sprachen auch von den Nachwirkungen der Aussagen von US-Notenbankpräsident Jerome Powell am Vortag. Der Dow-Jones-Index rutschte klar unter die Marke von 32.000 Punkten. Powell hatte gesagt, dass die entschlossene Bekämpfung der Inflation durch die Fed für die Amerikaner schmerzhaft sein könne. Er signalisierte, dass die Fed auch eine höhere Arbeitslosigkeit in Kauf nehmen würde. US-Finanzministerin Janet Yellen sagte, dass die steigenden Lebensmittel- und Energiepreise die Weltwirtschaft vor große Herausforderungen stellten. Dazu kamen verstärkte Sorgen, dass sich die immer weiter steigenden Kosten für Energie und Rohstoffe zunehmend in die Bilanzen der Unternehmen fressen. So hatte der Einzelhändler Target (-24,9%) unter den Erwartungen liegende Quartalszahlen bekannt gegeben.

USA - ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 2,69 +0,4 2,69 196,0 5 Jahre 2,91 -4,8 2,96 164,9 7 Jahre 2,92 -9,1 3,02 148,5 10 Jahre 2,90 -9,2 2,99 138,6 30 Jahre 3,07 -11,0 3,18 117,0

Anleihen fanden wieder verstärkt Käufer, nachdem die Treasurys am Vortag kräftig abverkauft worden waren. Die erneuten falkenhaften Aussagen von US-Notenbankpräsident Powell hätten den Renditen am Vortag Rückenwind verliehen, aber Inflations- und Wachstumsängste Anleger nun wieder in Anleihen getrieben, hieß es.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:24 Uhr Di, 17:15 Uhr % YTD EUR/USD 1,0500 +0,4% 1,0530 1,0534 -7,7% EUR/JPY 135,31 +0,8% 135,96 136,17 +3,4% EUR/CHF 1,0350 +0,1% 1,0472 1,0455 -0,2% EUR/GBP 0,8475 -0,0% 0,8448 0,8440 +0,9% USD/JPY 128,86 +0,4% 129,11 129,27 +11,9% GBP/USD 1,2389 +0,4% 1,2466 1,2477 -8,4% USD/CNH (Offshore) 6,7717 -0,1% 6,7551 6,7452 +6,6% Bitcoin BTC/USD 29.069,94 -0,2% 29.887,79 30.062,05 -37,1%

Der Dollar machte einen Teil seiner jüngsten Abgaben nach den Powell-Aussagen vom Vortag wett; der Dollar-Index stieg um 0,5 Prozent. Falls die Inflation nicht von ganz alleine wieder sinke, müsse klar sein, dass die Fed-Politik auf "restriktiv" umschwenken müsste. Doch scheine sich Powell solch ein Szenario nicht vorstellen zu können und das mache nervös, weil sich Marktteilnehmer das sehr wohl vorstellen könnten, sagte Commerzbank-Analyst Ulrich Leuchtmann.

Nach der Dollar-Rally des Vortages kommt der Greenback am Morgen im asiatisch geprägten Handel leicht zurück, der Dollarindex büßt 0,2 Prozent ein - der Euro steigt entsprechend. Doch sehen Analsten nur eine Verschnaufpause des Dollar auf dem Weg nach oben. Die Aussicht auf aggressiv steigende US-Leitzinsen stütze den Dollar einerseits, andererseits seien es auch die damit verbundenen Rezessionssorgen, die den Dollar zusätzlich beflügelten, heißt es im Handel. Denn der Dollar fungiere als Vermeintlich sicherer Hafen. Die MUFG-Analysten glauben, dass die Stagflationsängste weiter dominierten und den Dollar trieben.

ROHSTOFFE

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 110,51 109,59 +0,8% 0,92 +50,6% Brent/ICE 110,69 109,11 +1,4% 1,58 +45,7%

Nach einem volatilen Handel verloren die Ölpreise deutlich. Die Sorgen vor einer Rezession belasteten. Auch der überraschende Anstieg der wöchentlichen US-Öllagerdaten belastete. Hoffnungen auf eine bald wieder steigende chinesische Nachfrage wurden in den Hintergrund gedrängt.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.817,34 1.816,61 +0,0% +0,73 -0,7% Silber (Spot) 21,47 21,42 +0,3% +0,05 -7,9% Platin (Spot) 934,75 938,90 -0,4% -4,15 -3,7% Kupfer-Future 4,20 4,18 +0,4% +0,02 -5,8%

Der Goldpreis legte nach einem volatilen Handel moderat zu. Zwischenzeitlich belastete die Erholung des Dollar, die das Edelmetall für ausländische Investoren teurer macht.

MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR

UKRAINE-KRIEG / G7

Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) hat Budgethilfen für die Ukraine ins Zentrum des Treffens der Finanzminister und Notenbankgouverneure der sieben führenden Industrieländer (G7) in Königswinter bei Bonn gerückt. "Werden beim G7-Treffen beraten, wie wir Ukraine zahlungsfähig halten", sagte Lindner dem Nachrichtensender Welt laut Mitteilung seines Ministeriums im Kurznachrichtendienst Twitter. Er habe den Internationalen Währungsfonds (IWF) und die Weltbank "gebeten, eine Zahlengrundlage zu liefern".

UKRAINE-KRIEG

Die USA haben ihre Botschaft in der ukrainischen Hauptstadt Kiew nach dreimonatiger Schließung wieder geöffnet.

NATO-ERWEITERUNG

Die US-Regierung hat sich optimistisch gezeigt, dass der Widerstand der Türkei gegen einen Nato-Beitritt von Finnland und Schweden überwunden werden kann. Der Nationale Sicherheitsberater von US-Präsident Joe Biden, Jake Sullivan, sagte, er sei "zuversichtlich", dass auf die "Sorgen der Türkei" eingegangen werden könne und dass die beiden nordischen Länder letztlich dem westlichen Verteidigungsbündnis beitreten könnten.

GELDPOLITIK USA

Der Präsident der Federal Reserve Bank of Philadelphia, Patrick Harker, befürwortet weitere große Zinserhöhungen der Fed auf den kommenden Sitzungen, um die Inflation einzudämmen. "Wenn es in den kommenden Wochen keine signifikanten Veränderungen bei den Daten gibt, erwarte ich zwei weitere Zinserhöhungen um 50 Basispunkte im Juni und Juli", sagte Harker am Mittwoch laut vorbereitetem Redetext. "Danach rechne ich mit einer Reihe von Erhöhungen des Leitzinses in gemäßigtem Tempo, bis wir sicher sind, dass sich die Inflation in Richtung des Inflationsziels der Fed bewegt".

KONJUNKTUR / INFLATION NEUSEELAND

Die neuseeländische Regierung geht in ihrer Budgetplanung davon aus, dass die Inflation noch mehrere Jahre lang hoch bleiben werde, während die Arbeitslosigkeit von einem Rekordtief aus ansteige. Aus den Haushaltsdokumenten geht hervor, dass die Regierung bis 2024 mit einem hohen Finanzdefizit rechnet und die Inflation - die so hoch ist wie seit mehr als drei Jahrzehnten nicht mehr - in dem Mitte 2025 endenden Haushaltsjahr nur um Haaresbreite in den Zielbereich der Zentralbank von 1,0 bis 3,0 Prozent zurückkehren wird.

NORDKOREA

Die US-Regierung hat vor einem möglichen nordkoreanischen Atomwaffentest während der am Donnerstag beginnenden ersten Asien-Reise von Präsident Joe Biden gewarnt. Das sei nach Einschätzung der US-Geheimdienste eine "echte Möglichkeit", sagte Bidens Nationaler Sicherheitsberater Jake Sullivan.

ERNEUERBARE ENERGIEN / EU

Die vier Nordsee-Anrainerstaaten der Europäischen Union haben bei ihrem Treffen in Dänemark eine Kooperationsvereinbarung für Offshore-Windenergie und grünen Wasserstoff unterzeichnet. Die Energieminister von Deutschland, Dänemark, der Niederlande und Belgien wollen künftig gemeinsam "hybride" Offshore-Kooperationsprojekte entwickeln, die Windparks und Stromnetze vereinen und an die mehrere Mitgliedstaaten angebunden sind.

GESUNDHEITSLAGE DEUTSCHLAND

Das Robert-Koch-Institut (RKI) hat wegen mehrerer Fälle von Affenpocken in Europa zur Wachsamkeit aufgerufen. Reiserückkehrer aus Westafrika sowie Männer, die Sex mit Männern haben, sollten bei ungewöhnlichen Hautveränderungen "unverzüglich eine medizinische Versorgung aufsuchen", teilte das RKI mit. Erst am Mittwoch meldeten die Behörden in Spanien und Portugal rund 40 neue Verdachtsfälle.

WAHL SCHLESWIG-HOLSTEIN

Die CDU in Schleswig-Holstein setzt bei ihren Sondierungsgesprächen nach der Landtagswahl weiter auf eine Neuauflage ihrer Jamaika-Koalition mit Grünen und FDP. Für Donnerstagnachmittag seien beide Parteien zu einem gemeinsamen Gespräch eingeladen worden, sagte Ministerpräsident und CDU-Landeschef Daniel Günther am Mittwochabend nach einer Sitzung des geschäftsführenden Landesvorstands.

BERTRANDT

Der Ingenieurdienstleister hat in seinem ersten Geschäftshalbjahr per Ende März von einer weiteren Aufhellung der Marktstimmung profitiert. Das Geschäft normalisiere sich nach Corona weiter, und Projektvergaben führten bei Bertrandt zu einer steigenden Auslastung, wie das Unternehmen mitteilte. Die Gesamtleistung erhöhte sich um 17 Prozent auf gut 487 Millionen Euro. Das EBIT stieg im Vergleich zur Vorjahresperiode auf knapp 21 Millionen Euro von 11 Millionen Euro. Unter dem Strich verdreifachte sich der Nachsteuergewinn auf 10,844 Millionen Euro.

RATRING CREDIT SUISSE

Nach Standard & Poor's (S&P) hat auch Fitch den Daumen über die Bonität der von mehreren teuren Skandalen geschüttelten Credit Suisse gesenkt. Die Ratingagentur stufte die Schweizer Bank auf BBB+ von A- ab. Der Ausblick ist stabil.

SOCIETE GENERALE

hat den Verkauf der Rosbank und ihrer russischen Versicherungstöchter abgeschlossen. Die Auswirkungen des Verkaufs werden im zweiten Quartal in der Bilanz berücksichtigt. Es falle ein Verlust von rund 3,2 Milliarden Euro an. Käufer der Tochtergesellschaften ist Interros Capital, ein von dem Milliardär Wladimir Potanin kontrolliertes Konglomerat.

CISCO

hat die Umsatzerwartungen des Marktes im dritten Geschäftsquartal verfehlt. Auch der Ausblick auf das laufende Quartal und das Fiskaljahr 2022 enttäuschte. Cisco verbuchte im abgelaufenen Quartal einen Nettogewinn von 3,04 Milliarden US-Dollar oder 73 Cent je Aktie, nach 2,86 Milliarden bzw. 68 Cent vor Jahresfrist. Auf bereinigter Basis verdiente das Unternehmen 87 Cent je Aktie und lag damit im Rahmen der angepeilten 85 bis 87 Cent. Analysten hatten im Schnitt mit 86 Cent gerechnet. Der Umsatz kletterte auf 12,84 Milliarden Dollar, nach 12,8 Milliarden Dollar im Vorjahr. Die Analysten hatten dem Unternehmen allerdings 13,37 Milliarden Dollar zugetraut.

TESLA

Die US-Autosicherheitsbehörde hat eine Sonderuntersuchung zu einem tödlichen Unfall mit einem Fahrzeug der Tesla Inc eingeleitet, bei dem drei Menschen ums Leben kamen.

