Weitere Videos findet Ihr unter: https://deraktionaer.tv Der deutsche Leitindex hat einen schwachen Handelstag hinter sich. Der Start verlief noch gut, der DAX stieg über die Marke von 14.200 Punkten. Am Nachmittag setzte dann der Abverkauf ein. Der DAX schloss bei 14.007 Zählern. Das ist ein Minus von knapp 1,3 Prozent. Marktidee: E.ON E.ON hatte in der vergangenen Woche Quartalszahlen präsentiert, allerdings ohne großen Überraschungen. Die Aktie war im Februar auf ein Sieben-Jahres-Hoch gestiegen, im Anschluss dann aber deutlich abgerutscht. Zuletzt ließ die Schwungkraft der Abwärtsbewegung nach. Der Kurs bildete eine keilförmige Struktur aus. Entscheidend ist jetzt eine Marke auf der Oberseite.