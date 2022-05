Neckarsulm (ots) -Die Schwarz Gruppe konnte ihren Wachstumskurs im Geschäftsjahr 2021 über alle Geschäftsfelder hinweg fortsetzen und mit rd. 550.000 Mitarbeitern den Umsatz von 125,3 Mrd. Euro im Vorjahr auf insgesamt 133,6 Mrd. Euro steigern.Die Handelssparten Lidl und Kaufland stellten mit über 13.300 Filialen auch in herausfordernden Zeiten ihre hohe Leistungsfähigkeit und Agilität unter Beweis: Kaufland erhöhte den Filialumsatz um 7,4 Prozent auf 27,3 Mrd. Euro, Lidl erzielte 100,8 Mrd. Euro und damit ein Umsatzplus von 4,7 Prozent. Der gesamte Online-Umsatz belief sich auf 1,7 Mrd. Euro. Mit dem Erwerb von Teilen von Suez und Ferrovial kletterte der Umsatz der Umweltsparte PreZero von 0,7 Mrd. Euro auf 2,1 Mrd. Euro.Die Investitionen in Anlagegüter für das Kerngeschäft beliefen sich auf rd. 8 Mrd. Euro und flossen vor allem in die Expansion und Filialmodernisierung sowie die Digitalisierung der Unternehmensgruppe.Stichtag der Bilanz ist der 28. Februar 2022. Der Umsatz der Gruppe beinhaltet sämtliche handelsrechtliche Umsätze.Weitere InformationenWeitere Informationen zur Schwarz Gruppe finden Sie unter https://gruppe.schwarz/presse.Pressekontakt:Schwarz Unternehmenskommunikation GmbH & Co. KGTelefon +49 7132 30-788600presse@mail.schwarzOriginal-Content von: Schwarz Unternehmenskommunikation GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/129569/5226175