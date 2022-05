Stuttgart, Deutschland: (ots) -- 63 Prozent der Hersteller halten D2C als Vertriebsmodell für (sehr) relevant- Knapp ein Drittel der Hersteller generiert über D2C einen Anteil von 50 bis 74 Prozent am Gesamtumsatz- Die Top-3-Herausforderungen beim Aufbau eines D2C-Geschäfts sind laut Herstellern: Aufbau eines Kundenstammes, technische Umsetzung, Verantwortung der Kundenzufriedenheit bzw. des Markenimages- Für 42 Prozent der Konsument:innen ist der Preis das entscheidendste Kriterium bei der Kanalauswahldiconium veröffentlicht exklusive D2C-Studie: Was Hersteller lernen können und Konsument:innen erwartenD2C ist nicht nur ein Trend, sondern eine Notwendigkeit für Unternehmen. Zu diesem Ergebnis kommt die exklusive D2C-Studie (https://f3.hqlabs.de/Helper/LinkHelper.aspx?mailingId=5824873&key=daa10cfefb8783bea82cae9574efc30eec194cad&href=https%3A%2F%2Fdiconium.com%2Fde%2Fnews%2Fd2c-studie-2022), die der Digitaldienstleister diconium gemeinsam mit Statista unter Herstellern und Konsument:innen durchgeführt hat. Innerhalb der kommenden fünf Jahre erwarten 68 Prozent der Hersteller, die D2C bereits nutzen, dass sie mehr Umsatz mit Verkäufen über D2C generieren als heute. Aktuell generiert knapp ein Drittel von ihnen über D2C bereits einen Anteil von 50 bis 74 Prozent ihres Gesamtumsatzes. 63 Prozent der Hersteller hält D2C als Vertriebsmodell für (sehr) relevant.Im Direct-to-Consumer (https://f3.hqlabs.de/Helper/LinkHelper.aspx?mailingId=5824873&key=daa10cfefb8783bea82cae9574efc30eec194cad&href=https%3A%2F%2Fdiconium.com%2Fde%2Fnews%2Fd2c-hub-de)-Ansatz (D2C) geht es nicht nur um einen neuen Vertriebskanal, sondern um den Aufbau einer direkten und starken Beziehung zwischen Hersteller und Konsument:innen. "D2C bedeutet für Hersteller, dass sie die Hoheit über die Nutzerbedürfnisse zurückerobern: Keine übliche und aufwändig gestaltete Marktforschung kann so schnell, effizient und nachhaltig Daten liefern, wie es der direkte Kontakt mit den Nutzer:innen möglich macht", sagt Daniel Rebhorn (https://f3.hqlabs.de/Helper/LinkHelper.aspx?mailingId=5824873&key=daa10cfefb8783bea82cae9574efc30eec194cad&href=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fin%2Fdanielrebhorn%2F), Gründer und Managing Director von diconium. "Diese Daten stärken zugleich auch die Innovationsfähigkeit eines Unternehmens: Neue Produkte und Dienstleistungen können anhand von Kundenfeedback entwickelt und zugleich auf ihre Marktfähigkeit hin getestet werden. Es ist daher wichtig, dass Hersteller sich die Kompetenz aneignen, Daten erheben und analysieren zu können."Gefragt nach den Herausforderungen beim Aufbau bzw. Betrieb eines D2C-Geschäfts, nennen die Hersteller den Aufbau eines Kundenstamms (51 Prozent), die technische Umsetzung (48 Prozent) sowie die große Verantwortung in Bezug auf Kundenzufriedenheit (47 Prozent).Expert:innen geben Handlungsempfehlungen für den D2C-Aufbau"Mit D2C erschließen sich Hersteller neue Geschäftspotenziale und können Kosten im Vertrieb einsparen", sagt Marcus Worbs (https://f3.hqlabs.de/Helper/LinkHelper.aspx?mailingId=5824873&key=daa10cfefb8783bea82cae9574efc30eec194cad&href=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fin%2Fmarcus-worbs%2F), Managing Director diconium strategy. "Und durch die direkte Kundenbeziehung erhalten sie Zugriff auf einen 'Datenschatz', der bisher nur teilweise erreichbar war. Dafür müssen allerdings zwei Kernherausforderungen gelöst werden. Zum einen bedarf es einer Lösung, welche Rolle die etablierten Handelspartner zukünftig spielen sollen und zum anderen müssen die Fähigkeiten und Prozesse für diesen Vertriebskanal komplett neu aufgebaut werden."Welche strategischen, technischen, kulturellen und kommunikativen Überlegungen Hersteller im Vorfeld berücksichtigen sollten, um ein nachhaltiges und erfolgreiches D2C-Geschäft aufzubauen, erläutern diconium-Expert:innen in praktischen Handlungsempfehlungen, die in der Studie enthalten sind.Intuitiv bedienbarer Webshop ist für Konsument:innen wichtigDie Befragung unter Konsument:innen zeigt, dass D2C auch von Käufer:innen geschätzt wird. Demnach kaufen 60 Prozent der befragten Konsument:innen lieber direkt bei einem Hersteller/einer Marke als bei einem Zwischenhändler ein. Allerdings, auch das zeigt die Studie, ist für knapp die Hälfte der Konsument:innen der Preis des Produktes/der Dienstleistung entscheidend darüber, welchen Verkaufskanal sie wählen. Für die Konsument:innen sind die drei wichtigsten Aspekte, damit Hersteller/Marken positiv in Erinnerung bleiben: gute Produkterfahrungen (76 Prozent), ein übersichtlicher und intuitiv bedienbarer Online-Shop (55 Prozent) sowie ein attraktiver Aufbau der Website (50 Prozent).Die Studie wurde im März 2022 in Deutschland von Statista im Auftrag von diconium durchgeführt. Insgesamt wurden 1.000 Konsument:innen und 250 Hersteller online befragt.Weitere Ergebnisse stehen im D2C-Report kostenlos zum Download (https://drive.google.com/drive/folders/1eo2IAhFMhANJfQrqPDKBgQMSnEimemhD?usp=sharing) zur Verfügung.Über diconiumSeit 1995 unterstützt diconium Branchenführer wie Volkswagen, Stihl, Bosch, Kodak Alaris oder Sick dabei, das Potenzial der digitalen Transformation zu nutzen und Millionen von Kund:innen außergewöhnliche Erfahrungen zu bieten. Als starker Partner begleitet diconium Unternehmen durch den gesamten Prozess der Digitalisierung: Von Innovation & Strategy, UX, Data & KI, Commerce und Technology bis hin zum Aufbau digitaler Einheiten.Mehr als 1.400 Kolleg:innen betreuen die Kunden von weltweit vierzehn Standorten aus: Stuttgart, Berlin, Hamburg und Karlsruhe, München, Ingolstadt, Wolfsburg sowie Bangalore, Detroit, Peking, Lissabon, Silicon Valley, VaE und Bukarest. Seit 2020 ist diconium eine 100-Prozent-Tochter der Volkswagen Gruppe und bringt ihr Know-how bei CARIAD ein.