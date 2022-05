Kröschenbrunnen/Tiefenmühle (ots) -An 109 Standorten sind über 150 historische Mühlenanlagen im ganzen Gebiet der Schweiz geöffnet. Die Anlagenbetreiber zeigen an den heimischen Bächen und Mühleweihern traditionelles, fast vergessenes Handwerk. Zudem sind gewerbliche Betriebe und Kleinwasserkraftanlagen zu bestaunen. Das diesjährige Thema ist "Brot backen, Ofenhäuser und Mühlenläden".Im gehaltvollen Mühlenführer wird auf die geschichtliche Entwicklung des Backens eingegangen. Eine Einführung in Mehlkunde, Berichte und ein Interview mit dem Verein Flühlenmühle, die über die Arbeiten im Backhaus erzählen, sowie ein Interview mit Urs Röthlin von der Bäckereifachschule Richemont. Mit dabei ist eine Geschichte vom Wassertropfen "Tropfli" für alle Kinder. Eine Karte zeigt in einer Übersicht die Anlagen. Eine digitale Fassung der Karte für mobile Geräte ist auf der Homepage erhältlich.Der Anlass spricht ein breites Publikum an. Die meisten Anlagen sind von 9h bis 17h geöffnet, einige auch am Sonntag. Auch in diesem Jahr wird der Anlass als kulturelles Engagement vom Bundesamt für Kultur der Schweizer Eidgenossenschaft unterstützt.Die Vereinigung Schweizer Mühlenfreunde versucht die historischen Mühlen besser zugänglich zu machen. Das Bewusstsein für den Erhalt und den Betrieb der Mühlen in der Bevölkerung soll gestärkt werden. Der Mühlentag wird jährlich am Samstag nach Auffahrt von der VSM/ASAM organisiert. Der Mühlenführer als schriftlicher Begleiter des Mühlentags ist heute das Aushängeschild der Vereinigung und hat einen breiten Bekanntheitsgrad erreicht. Die Vereinigung freut sich, dass unbeschwerte Besuche in den Anlagen - unter ihnen viele mit Festwirtschaft - möglich sind.Pressekontakt:Marc Nyffenegger - m.nyffenegger@muehlenfreunde.ch, Telefon 079 225 63 51, Vorstand VSM/ASAM, Ressort Presse und Medien (deutsch)Christoph Hagmann - c.hagmann@muehlenfreunde.ch, Telefon 079 300 22 46, Co-Präsident VSM/ASAM und Verantwortlicher Schweizer Mühlentag (deutsch und französisch)Vereinigung Schweizer Mühlenfreunde VSM/ASAM, Sägemühle Kröschenbrunnen 18, 3555 Trubschachen, www.muehlenfreunde.ch, www.amisdesmoulins.ch, www.amicidimulini.chWeitere Informationen, Bilder, Plakate, Banner, Karte, Broschüre finden Sie hier zumherunterladen https://www.muehlenfreunde.ch/de/medien-archive/Original-Content von: Vereinigung Schweizer Mühlenfreunde (VSM/ASAM), übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100019712/100889476