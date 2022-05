DJ EUREX/Bund-Future vor EZB-Protokoll im Minus

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Bund-Future notiert am Donnerstag im Verlauf leichter. Der Juni-Kontrakt verliert 30 Ticks auf 152,66 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 153,09 Prozent und das -tief bei 152,48 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 17.222 Kontrakte. Der Bobl-Futures verliert -13 Ticks auf 126,9 Prozent.

Für die Zinsstrategen der DZ Bank ist die Veröffentlichung des Protokolls der EZB-Ratssitzung vom 14. April der Höhepunkt des Tages. Die Währungshüter zeigten sich bei der vergangenen Sitzung noch unentschlossen im Hinblick auf den Zeitpunkt eines ersten Zinsschrittes, betonten jedoch die starke Datenabhängigkeit für das weitere Vorgehen. Vor diesem Hintergrund könnte das Protokoll genauere Einblicke geben, unter welchen Umständen die Anleihenkäufe bereits im Juli eingestellt werden und zu welchem Zeitpunkt eine erste Leitzinsanpassung erfolgen könnte. Angesichts der zahlreichen Äußerungen von EZB-Vertretern in den vergangenen Tagen könnte das EZB-Protokoll jedoch an Relevanz eingebüßt haben. Zudem melde sich EZB-Vizepräsident de Guindos zu Wort, welcher sich den falkenhaften Äußerungen seiner Amtskollegen in den jüngsten Tagen anschließen könnte.

May 19, 2022 02:41 ET (06:41 GMT)

