Nach einem rabenschwarzen Handelstag an der Wall Street und an der Nasdaq gibt es auch in Frankfurt nur sportlich etwas zu bejubeln. Der DAX steht wieder unterhalb von 14.000 und befindet sich damit in seinem angestammten Abwärtstrend. Die Angst vor einer Stagflation ist wieder präsent und verunsichert die Anleger.Die Sorgen der Investoren haben die jüngsten Daten der US-Einzelhändler befeuert, die erheblich unter den steigenden Beschaffungskosten leiden. Tesla hat indes andere Probleme, weil sich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...