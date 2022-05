KÖNIGSWINTER (dpa-AFX) - Finanzminister Christian Lindner drängt China dazu, bei einem Schuldenerlass für ärmere Länder mitzumachen. "Ich erinnere China an seine Verantwortung in dieser Sache", sagte der FDP-Politiker am Donnerstag vor einem Treffen der G7-Finanzminister auf dem Petersberg bei Bonn. "Wir brauchen mehr Transparenz, wenn es um globalen Schuldenfragen geht." Es gehe um Nahrungsmittelsicherheit und auch um die Stabilität des internationalen Finanzsystems.

Bislang will sich China nicht an einem Schuldenerlass für die ärmsten Länder der Welt beteiligen. Angesichts steigender Zinsen könne in den hoch verschuldeten Schwellen- und Entwicklungsländer aber sehr schnell eine kritische Situation entstehen, warnte Lindner.

Führende Ökonomen forderten die G7-Staaten auf, den Druck auf China zu erhöhen. "China betreibt eine verkappte Machtpolitik, die darauf zielt, einerseits Zugriff auf kritische Ressourcen zu sichern, andererseits Abhängigkeiten zu schaffen", sagte der Chef des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW), Michael Hüther, der "Rheinischen Post". Marcel Fratzscher vom Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) warnte: "Wir stehen weltweit vor einer Hungersnot und Schuldenkrise in den ärmsten Ländern." Die reichen Industrieländer müssten genauso wie China dringend einen großzügigen Schuldenerlass beschließen./tam/DP/eas