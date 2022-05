TUI will durch eine erneute Kapitalerhöhung (DER AKTIONÄR berichtete) ein weiteres Stück Unabhängigkeit vom Bund zurückgewinnen. Der Staat hatte dem Reiseveranstalter in der Corona-Krise mehrfach finanziell unter die Arme gegriffen. Außerdem hofft man in Hannover auf ein starkes Sommer-Geschäft. Dennoch: Die Analystengilde bleibt skeptisch.Branchenexpertin Rebecca Lane vom Analysehaus Jefferies etwa sieht weiterhin Risiken für die Liquidität des Reisekonzerns. Ihr Kollege James Ainley von der US-Bank ...

