Neckarsulm (ots) -Bei Kaufland präsentiert Twitch-Streamer Jens Knossalla alias "Knossi" ab heute seine neue Likör-Kreation "Alge Mystery". Der Launch wird begleitet von einem Online-Kurzfilm, der in Anlehnung an das frühere Fernsehformat "X Faktor: das Unfassbare" konzipiert ist. In der Rolle des Moderators erzählt Knossi drei ungewöhnliche Geschichten zur Entstehung der neuen Alge-Sorte, unterstützt wird er von niemand geringerem als Rapper Sido."Um digitale Aufmerksamkeit für unser Sortiment zu schaffen, gehen wir immer wieder neue Wege. Diesmal kombinieren wir Storytelling mit einem echten Kult-Format und binden unsere Online-Community aktiv mit ein", erklärt Christoph Schneider, Geschäftsführer Marketing Deutschland bei Kaufland. Im Spot werden die Legenden einer Pflaumen-Prophezeiung, einer Blaubeeren-Challenge und einer Apfelbesinnung erzählt. Welche Geschichte wahr ist, darüber dürfen Knossi-Fans zunächst spekulieren und diskutieren. Die Auflösung folgt kommende Woche auf den Kaufland Social-Media-Kanälen.Den Likör "Alge Mystery" gibt es ab heute bundesweit in allen Kaufland-Filialen und dort exklusiv im stationären Handel. Auch die Markteinführungen der ersten "Alge"-Sorten, darunter der grüne Original-Likör und der "Alge Glühwein", wurden bei Kaufland mit passenden Social-Media-Kampagnen inklusive Online-Spots begleitet.Das Video zu "Alge Mystery" finden Sie auf dem YouTube-Kanal von Kaufland. (https://youtu.be/71kNRSGC7uM)Pressekontakt:Kaufland UnternehmenskommunikationAnnegret AdamRötelstraße 3574172 NeckarsulmTelefon +49 7132 94-680448presse@kaufland.deOriginal-Content von: Kaufland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/111476/5226319