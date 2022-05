Düsseldorf (ots) -Ein Blick auf die steigenden Energiepreise zeigt: Der bewusste Umgang mit Ressourcen ist heute wichtiger denn je. Den Energieverbrauch zu reduzieren, ist nicht nur mit Blick auf die eigenen Ausgaben sinnvoll, sondern auch, um die gesetzten Klimaziele zu erreichen.[1] Doch wie kann man mit leichten Kniffen im Alltag den Verbrauch von Strom, Gas und Wasser senken?Einfache Maßnahmen wie das Ausschalten und Ausstecken von Geräten, anstatt sie im "Standby"-Modus zu belassen, sind schnell in die Tat umgesetzt. Was viele jedoch nicht wissen: Auch in Bad und Küche schlummern weitere versteckte Potenziale, beim Energieverbrauch zu sparen. Die richtige Armatur zum Beispiel kann nicht nur den eigenen Geldbeutel schonen, sondern auch die Umwelt. GROHE, eine führende globale Marke für ganzheitliche Badlösungen und Küchenarmaturen, bietet Produkte, die dabei helfen, bewusst mit Ressourcen umzugehen und damit in Zeiten hoher Energiepreise Geld zu sparen.GROHEs Expertentipps:- Mit der energiesparenden Kaltstarttechnologie SilkMove ES ausgestattet,wird die Armatur zur helfenden Hand: Steht der Hebel in der Mitte, fließt nur kaltes Wasser, wodurch der unnötige Verbrauch von heißem Wasser reduziert und Energie gespart wird - bei gleichbleibendem Komfort. Zusätzlich senkt der kombinierte Durchflussbegrenzer den Wasserverbrauch um bis zu 50 Prozent. Diese smarte Funktion ist in zahlreichen Produktlinien wie der GROHE Eurosmart für Bad und Küche integriert. Eine kleine Veränderung mit großer Wirkung!- Um den Wasserverbrauch um bis zu 50 Prozent zu reduzieren, ist die GROHE EcoJoy-Technologie die richtige Wahl: Durch einen Durchflussbegrenzer wird der Wasserverbrauch von rund zehn Litern pro Minute auf knapp fünf Liter gesenkt. Ein integrierter Luftsprudler sorgt für das gleiche voluminöse Gefühl beim Händewaschen, wie bei einer gewöhnlichen Armatur.- Duschen ohne schlechtes Gewissen ist dank des GROHE EcoButtons ganz einfach möglich: Auf Knopfdruck wird der Wasserdurchfluss von Thermostaten wie dem Grohtherm 500 gesenkt. So lassen sich bis zu 50 Prozent Wasser einsparen, ohne das gewohnte Duscherlebnis zu beeinträchtigen. Auf Wunsch kann die Wassermenge durch einen einfachen Knopfdruck erhöht werden. Mit diesem zusätzlichen Schritt möchte GROHE das Bewusstsein für einen nachhaltigeren Wasserverbrauch zusätzlich stärken.Weitere nützliche Tipps zum Wasser- und Energiesparen finden Sie auf unserer digitalen Erlebnisplattform GROHE X. (https://www.grohe-x.com/de-de/watchnow/didyouknow/fivereasonstosavewater)+++ Ergänzende Informationen und Pressematerialien finden Sie unter diesem Link. (https://lion.box.com/s/9kn2itlk8zt5uflne5srhm2k1uasyeok) +++Folgen Sie uns auf unseren Social-Media-Kanälen Facebook (https://www.facebook.com/groheDE), Twitter (https://twitter.com/grohe), Instagram (https://www.instagram.com/grohe_de/), LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/17888/) und YouTube (https://www.youtube.com/c/GROHE).[1] Richard Scotney, WWF Global Energy Efficiency Lead (WWF): https://ots.de/FGxvEm***Über GROHEGROHE ist eine führende globale Marke für ganzheitliche Badlösungen und Küchenarmaturen und beschäftigt in 150 Ländern insgesamt mehr als 7.000 Mitarbeiter - davon 2.600 in Deutschland. Seit 2014 gehört GROHE zu dem starken Markenportfolio von LIXIL, einem führenden japanischen Hersteller von richtungsweisenden Wassertechnologien und Gebäudeausstattung. Um "Pure Freude an Wasser" zu bieten, basiert jedes GROHE Produkt auf den Markenwerten Qualität, Technologie, Design und Nachhaltigkeit. Renommierte Highlights wie GROHE Eurosmart oder die GROHE Thermostatserien sowie wegweisende Innovationen wie das Wassersystem GROHE Blue unterstreichen die tiefgreifende Kompetenz der Marke. Ausgerichtet auf die Bedürfnisse der Kunden, schafft GROHE so intelligente, lebensverbessernde und nachhaltige Produktlösungen, die einen relevanten Mehrwert bieten - und das Qualitätssiegel "Made in Germany" tragen: R&D und Design sind als integrierter Prozess fest am Standort Deutschland verankert. Dabei nimmt GROHE seine unternehmerische Verantwortung sehr ernst und setzt auf eine ressourcenschonende Wertschöpfungskette. Seit April 2020 produziert die Sanitärmarke weltweit CO2-neutral*. Zudem hat es sich GROHE zum Ziel gesetzt, bis 2021 plastikfreie Produktverpackungen einzusetzen.Allein in den letzten zehn Jahren bestätigen über 490 Design- und Innovationspreise sowie mehrere Nachhaltigkeitsauszeichnungen den Erfolg: GROHE wurde als Vorreiter seiner Branche mit dem CSR Preis der Bundesregierung sowie mit dem Deutschen Nachhaltigkeitspreis 2021 in den Kategorien "Ressourcen" und "Design" ausgezeichnet. Auch im Rahmen der Nachhaltigkeits- und Klimainitiative "50 Sustainability & Climate Leaders" treibt GROHE nachhaltigen Wandel voran.*inkludiert CO2-Kompensationsprojekte. Mehr auf green.grohe.comÜber LIXILLIXIL (TSE Code 5938) entwickelt richtungsweisende Wassertechnologien und Gebäudeausstattung, die maßgeblich dazu beitragen, alltägliche Herausforderungen zu meistern und die Qualität von Wohnräumen zu verbessern - für jeden, überall. Aufbauend auf unserer japanischen Herkunft entwickeln wir weltweit führende Technologien und nutzen unsere Innovationsstärke, um hochwertige Produkte herzustellen, die das Leben unserer Kunden erleichtern. Das Besondere an LIXIL ist dabei die Art und Weise, wie wir arbeiten: Wir bringen nutzerzentriertes Design, Unternehmergeist und ein verantwortungsvolles Geschäftswachstum in Einklang und legen Wert darauf, den Zugang aller Menschen zu innovativen Technologien und Qualitätsprodukten zu vereinfachen. Unser Ansatz wird durch branchenführende Marken wie INAX, GROHE, American Standard und TOSTEM zum Leben erweckt. Rund 55.000 Mitarbeiter in über 150 Ländern sind stolz darauf, Produkte herzustellen, die Teil des täglichen Lebens von mehr als einer Milliarde Menschen sind. 