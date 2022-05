In 3 Sätzen: Tesla lässt die nächsten Konkurrenten weiterhin hinter sich. AMD investiert seine steigenden Einnahmen in weitere Forschung und Entwicklung. Das Geschäftsmodell von Lululemon, das das Beste aus beiden Welten bietet, spricht sowohl Kunden an, die persönlich vor Ort sind, als auch solche, die online einkaufen. Die Buy-and-Hold-Strategie wird von einigen der größten Investoren der Welt, wie Warren Buffet, Peter Lynch und Benjamin Graham, befürwortet. Diese Strategie verzichtet auf den ...

Den vollständigen Artikel lesen ...