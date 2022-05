Die letzten sechs Monate waren für Netflix (WKN: 552484) alles andere als angenehm. Der Aktienkurs des Unternehmens ist seit seinem Allzeithoch von 691,69 US-Dollar pro Aktie am 17. November 2021 um erstaunliche 70 % eingebrochen. Erschwerend kommt hinzu, dass das Unternehmen in seinem letzten Quartal einen unerwarteten Rückgang der Abonnentenzahlen bekannt gab. Also: Kaufgelegenheit oder Risiko? Tauchen wir doch mal ein. Warum sich Netflix im freien Fall befindet Die Netflix-Aktien sind vor allem ...

