Align, der weltweit führende Anbieter von technologischen Infrastrukturlösungen, feiert ein signifikantes Wachstum in Großbritannien und den EMEA-Märkten mit Veränderungen im Management, um die steigende Nachfrage zu unterstützen. Mit der Ernennung von Giulia Marcolina zur Managing Director und Mike Konold zum AV Solutions Director des britischen Hauptsitzes von Align wird das Team in der Lage sein, innovative kollaborative Technologien und hochmoderne AV-Lösungen zu liefern.

Giulia Marcolina, a 15 year veteran with Align, is named Managing Director of Align's UK-based headquarters. (Photo: Business Wire)

Marcolina bringt mehr als 25 Jahre IT-Erfahrung mit. Zuvor war sie als Programme Manager bei Align tätig, wo sie für Kunden wie Blackrock, Total Gas and Power und UBS Projekte zur Verlagerung und Konsolidierung von Unternehmensstandorten durchführte. In ihrer neuen Rolle wird sie ein Team von Projektmanagern von Align leiten, das auf den langjährigen Geschäftsbeziehungen von Align aufbaut und komplexe Technologieprogramme einschließlich Bürodesign und -aufbau, Kabelinfrastruktur sowie AV- und Sicherheitslösungen durchführt.

"Giulias umfangreiches Wissen und ihre Erfahrung im Bereich der Arbeitsplatztechnologien, zusammen mit ihrem kooperativen Führungsstil, werden entscheidend dazu beitragen, dass Align seine strategischen Ziele erreicht", sagte Jim Dooling, CEO und President von Align. "Mit ihrem Fachwissen und ihrer Liebe zum Detail wird sie maßgeblich dazu beitragen, unsere Umsätze zu steigern, unsere Präsenz in der gesamten EMEA-Region zu erhöhen, unser Team zu stärken und das Kundenerlebnis insgesamt zu verbessern."

"Ich fühle mich geehrt, dass mir die Möglichkeit gegeben wurde, ein starkes Team von Branchenspezialisten zu leiten, das unsere strategische Vision vorantreibt", sagte Marcolina. "Ich freue mich darauf, mein Fachwissen einzusetzen, um unser Team zu vergrößern, unsere Fachleute zu befähigen, innovative IT-Lösungen in Großbritannien und der EMEA-Region anzubieten, und unsere Mission als führender Anbieter von Technologielösungen voranzutreiben."

Align hat außerdem Mike Konold eingestellt, der seit 25 Jahren in den Bereichen Audio-Visualisierung, Telefonie und Netzwerke tätig ist. Als AV Solutions Director bei Align wird er mit Kunden an der Entwicklung und Integration modernster, dynamischer AV-Lösungen arbeiten, um die Zusammenarbeit und das Engagement der Mitarbeiter zu verbessern. Bevor er dem Londoner Team beitrat, war er als Leiter der Collaboration Platforms bei Schroders tätig.

"Mike verfügt über eine umfangreiche und effektive Erfolgsbilanz sowohl in AV-Umgebungen als auch bei Neubauten", sagte Marcolina. "Als neuer AV Solutions Director wird er maßgeblich an der Erweiterung unseres professionellen Dienstleistungsportfolios beteiligt sein."

"Das Align-Team kann auf eine lange Geschichte in der Positionierung und Unterstützung von Kunden für zukünftiges Wachstum und technologische Innovationen zurückblicken, und ich freue mich, ein Teil davon zu sein.", sagte Mike. "Da ich von der Kundenseite komme, bringe ich eine einzigartige Perspektive in das Team mit und freue mich darauf, die Beziehungen zu den bestehenden und zukünftigen Kunden von Align aufzubauen und zu festigen."

Align ist ein weltweit führender Anbieter von technologischen Infrastrukturlösungen. Seit mehr als 35 Jahren verlassen sich führende Unternehmen weltweit auf Align, wenn es darum geht, IT-Herausforderungen zu meistern und vollständige, sichere Lösungen für geschäftliche Veränderungen und Wachstum zu realisieren. Align hat seinen Hauptsitz in Dallas, Texas, und verfügt über Niederlassungen in New York City, London, Chicago, San Francisco, Arizona, New Jersey und Virginia. Erfahren Sie mehr unter www.align.com und folgen Sie @AlignITAdvisor.

