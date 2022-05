DJ Merz wirft Scholz "doppeltes Spiel" bei Waffenlieferung vor

BERLIN (Dow Jones)--Unionsfraktionschef Friedrich Merz (CDU) hat Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) ein "doppeltes Spiel" in der Diskussion um die Lieferung von schweren Waffen an die Ukraine vorgeworfen. Es sei richtig, dass Deutschland der Ukraine Waffen zur Selbstverteidigung liefern wolle. Nach der Regierungserklärung von Scholz sagte Merz im Bundestag, dass der Bundeskanzler aber den Eindruck erwecke, dass solche schweren Waffen bereits geliefert würden.

"Die Wahrheit ist doch, dass aus Deutschland in den letzten Wochen so gut wie nichts an Waffen geliefert worden ist", sagte Merz. Zudem sei die Lieferung des Waffensystems Gepard angekündigt worden, das äußerst kompliziert sei, für das es keine Munition gebe und das die Ukraine gar nicht angefordert hätte. "Was treiben Sie denn da für ein Spiel auch mit der deutschen Öffentlichkeit, wenn es um diese Waffenlieferungen geht?", sagte Merz.

Auch sei der angekündigte Ringtausch Deutschlands mit osteuropäischen Ländern für deren Panzerlieferungen an die Ukraine noch nicht vonstattengegangen. Merz forderte Scholz zudem auf, Bundesverteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) zu entlassen. Diese sei seit Wochen mit der Selbstverteidigung gegen Angriffe auf ihr Vorgehen beschäftigt und kümmere sich weniger um Verteidigungspolitik.

