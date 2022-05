In 3 Sätzen: Der Abrutsch am Markt bedeutet, dass Anleger schnell wachsende Unternehmen zu attraktiven Bewertungen erwerben können. Die wachsende Nachfrage nach 5G-Smartphones wird vielen Unternehmen Rückenwind geben. Ein Unternehmen profitiert stark von den Märkten für Videospiele und Rechenzentren. Die US-Notenbank hat den Aktienmarkt in der vergangenen Woche mit ihrer restriktiven Haltung und einer Zinserhöhung um 50 Basispunkte in die Knie gezwungen, was am 5. Mai einen massiven Ausverkauf auslöste. ...

