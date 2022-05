Hamburg (ots) -Die Faktenkontor-Gruppe belegt in "Pfeffers PR-Ranking 2021" wie im Vorjahr den zehnten Platz und zählt damit erneut zu den Branchenführern unter Deutschlands PR-Agenturen. Im zweiten Corona-Jahr erreicht das Hamburger Beratungshaus einen Honorar-Umsatz von 16,94 Millionen Euro.Mit einem Honorar-Zugewinn von 5,3 Prozentpunkten bestätigt die Faktenkontor-Gruppe ihren Wachstumskurs aus dem Vorjahr und festigt ihre Spitzenplatzierung in der deutschen PR-Landschaft. Zudem verzeichnet der Kommunikationsexperte aus Hamburg ein Personalplus von 17 neuen Mitarbeitenden und kommt so auf 157 Angestellte."Pfeffers PR-Ranking" hat zum 26. Mal die Honorar- und Personalentwicklung von deutschen Kommunikationsberatungen analysiert. Für das Jahr 2021 haben 113 Unternehmen ihre aktuellen Zahlen gemeldet.Der Schlüssel zum Erfolg"Es macht uns stolz, dass wir 2021 erneut zu den Top 10 der deutschen PR-Agenturen zählen", sagt Dr. Roland Heintze, Geschäftsführer der Faktenkontor GmbH. "Besonders unser Fokus und unsere Expertise in den Bereichen datenbasierte Kommunikation, Themenführerschaft und Krisenkommunikation haben zu diesem Erfolg beigetragen. Diesen Weg wollen wir auch künftig konsequent fortsetzen. Wir setzen auf Exzellenz."Breit aufgestellt: Gruppe besteht aus insgesamt sechs AgenturenDie Faktenkontor-Gruppe besteht aus insgesamt sechs Agenturen. Neben den Kommunikationsspezialisten der Faktenkontor GmbH gehören auch die KI- und Analyse-Experten des IMWF, die Digitalagentur deep digital und die IT-Beratung TIQ Solutions zum Netzwerk. Komplettiert wird die Faktenkontor-Gruppe von der auf den IT-Sektor spezialisierten Agentur Akima Media GmbH aus München sowie von der Berliner Beratung Kompaktmedien, die auf politische Kommunikation und Social Marketing fokussiert ist. Mehr auf: www.faktenkontor-group.de .Faktenkontor: Berater für Unternehmens- und Vertriebskommunikationsowie ReputationsmanagementFaktenkontor ist der Berater für Unternehmens- und Vertriebskommunikation sowie Reputationsmanagement. Branchenerfahrene Experten unterstützen Unternehmen aus Finanzdienstleistung, Gesundheitswirtschaft sowie der Beratungs- und Technologie-Branche darin, ihre Zielgruppen über klassische und digitale Medien sowie im persönlichen Kontakt zu erreichen. Neben Medienberatung gehören Konzeption und Umsetzung von Kampagnen sowie Social-Media-Strategien zum Leistungsspektrum. Das Faktenkontor ist zertifiziertes Mitglied der Gesellschaft der führenden PR- und Kommunikationsagenturen (GPRA).Besuchen Sie unsere Website: www.faktenkontor.de.Pressekontakt:Dr. Roland HeintzeFaktenkontor GmbHLudwig-Erhard-Straße 37D-20459 HamburgTel.: 0 40/253 185- 110Fax: 0 40/253 185- 310E-Mail: Roland.Heintze@faktenkontor.dewww.faktenkontor.deOriginal-Content von: Faktenkontor, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/52884/5226464