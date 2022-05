my-PV zieht nach der ersten Heizperiode mit seiner Solaranlage auf Dach und Fassade eine positive Bilanz. Der Wärme- und Mobilitätsbedarf konnte umfänglich gedeckt werden. Das Firmengebäude der österreichischen my-PV hat sich als bilanziell energieautark in der ersten Heizperiode mit solarelektrischer Wärme erwiesen. So habe die 100 kWp Photovoltaikanlage an der Fassade und auf dem Pultdach mehr als die Hälfte der Energie für die Sektoren Heizung, Mobilität, Strom und Warmwasser erzeugt. Mit einem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...