Das Open Interest an den Erdgas-Futures-Märkten schrumpfte am Mittwoch um nur 122 Kontrakte, nachdem es viermal in Folge gestiegen war, wie vorläufige Daten der CME Group zeigen. Auf der anderen Seite stieg das Volumen um fast 9.000 Kontrakte und setzte damit die erratische Entwicklung fort. Erdgas: Ziel bleibt bei $9,00 Die Preise für Erdgas überstiegen ...

