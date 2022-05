Du hast sicher wie ich gestaunt, als Bernd (Spalt) letzte Woche seinen Abschied als Chef der Erste Group Bank AG erklärte (lies hier nach). Über die Social-Media-Plattform LinkedIn gab er gestern ein ausführliches Statement dazu ab, in dem er auf die Meinungsdiskrepanzen zwischen ihm und dem Aufsichtsrat zur neue Erste Group-Vision "We Build Financial Health" eingeht. Bernd erklärt darin, dass ein ...

Den vollständigen Artikel lesen ...