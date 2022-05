Die Wall Street verzeichnete den größten Tagesverlust seit zwei Jahren. Frankfurt folgte der Wall Street in die Tiefe. Gold hält sich erstaunlicherweise wacklig auf den Beinen.Das krachte gestern an der Wall Street, die den höchsten Tagesverlust seit 2 Jahren erlebte. Am schlimmsten getroffen hat es den Nasdaq Composite Index, der um -4,73 % auf 11.418,15 Punkte fiel, ebenfalls in Mitleidenschaft geraten war der Dow Jones Industrial Average Index, der -3,6 % einbüßte. Auch Frankfurt musste Federn lassen: Alle deutschen Benchmarks schlossen im Minus. ...

