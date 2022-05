München (ots) -Die DOSB New Media GmbH, Betreiber des Online-Sportsenders Sportdeutschland.TV, und die BARMER 2. Basketball Bundesliga ProA haben ihre Kooperation bis 2025 verlängert.Im Rahmen einer Bewegtbildausschreibung zu den medialen Rechten der BARMER 2. Basketball Bundesliga erhält Sportdeutschland.TV erneut den Zuschlag und bleibt exklusiver Streaming-Partner der Liga. Einen entsprechenden Lizenzvertrag unterzeichneten der Geschäftsführer der BARMER 2, Basketball Bundesliga, Christian Krings, und Björn Beinhauer, Geschäftsführender Gesellschafter der DOSB New Media GmbH in dieser Woche.Auch in den kommenden 3 Spielzeiten werden alle Hauptrunden- und Playoff-spiele live und auf Abruf in den Profilen der Liga und der Vereine auf Sport-deutschland.TV zu sehen sein. Dabei sind die Übertragungen aller Spiele weiterhin kostenfrei empfangbar.Wie gewohnt haben Fans die Möglichkeit über die Chat-Funktion auf Sportdeutschland.TV interaktiv an den Übertragungen ihrer Vereine teilzunehmen. Ein Konferenzmodus ermöglicht zudem weiterhin paralleles Streaming gleichzeitig stattfindender Partien in einem Player. Abgerundet wird die Berichterstattung durch Highlights der Spieltage.Die Vereine der BARMER 2. Basketball Bundesliga ProA erhalten ebenfalls weitreichende Rechte zur Weiterverwertung von Highlights.Christian Krings, Geschäftsführer BARMER 2. Basketball Bundesliga: "Mit Sport-deutschland.TV haben wir weiterhin einen verlässlichen und sehr guten Partner an unserer Seite, der uns helfen wird, die Reichweiten der Liga zu steigern. In den vergangenen zwei Jahren konnten wir die Übertragungen der Spiele u.a. mit Hilfe von Sportdeutschland.TV deutlich verbessern, sodass wir dieses auch in den nächsten Jahren gemeinsam mit Sportdeutschland.TV weiterentwickeln werden. Wir freuen uns somit sehr auf die weitere Zusammenarbeit."Björn Beinhauer, Geschäftsführer der DOSB New Media GmbH: "Wir freuen uns sehr, unsere Kooperation mit der BARMER 2. Basketballball Bundesliga zu verlängern und auszubauen. Wir bedanken uns für das Vertrauen und die Loyalität der Vereine und der Liga und sind uns sicher gemeinsam die nächsten Entwicklungsschritte zu gehen."Über Sportdeutschland.TV:Sportdeutschland.TV ist der vom Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) gegründete Online-Sportsender. Die im August 2014 gestartete Internetplattform hat das Ziel, die gesamte Vielfalt des deutschen Breiten- und Leistungssports abzubilden. Als größte Bewegtbildplattform des deutschen Sports überträgt sie jährlich über 10.000 Livestreams in mehr als 70 Sportarten. Dazu gehören unter anderem über 40 Bundesligen und 300 Deutsche-, Europa- und Weltmeisterschaften - ein Angebot, welches von Jahr zu Jahr weiter anwächst.Pressekontakt:Pressekontakt DOSB New Media GmbHSven BrandtHead of MarketingTel.: 089 277 807 497team@sportdeutschland.tvOriginal-Content von: DOSB New Media GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/107240/5226703